Elvi и Rimi полностью приостановили продажу продукции Straupe. Если вы что-то недавно купили, вам вернут деньги!

Руководитель отдела по связям с общественностью Rimi Latvija Инга Бите сообщила агентству LETA, что, несмотря на то, что в соответствии с решением ПВС продукция Straupe, доступная в магазинах Rimi, как упакованная пищевая продукция, относится к другой производственной линии, не связанной с возможным случаем инфекции, в целях заботы о безопасности покупателей, следуя актуальной информации и указаниям ответственных учреждений, предприятие в четверг, 10 апреля, сразу после публичного заявления Центра профилактики и контроля заболеваний и ПВС, изъяло с полок магазинов девять продуктов Straupe.