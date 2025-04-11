Elvi и Rimi полностью приостановили продажу продукции Straupe. Если вы что-то недавно купили, вам вернут деньги!
Розничные торговцы SIA Elvi Latvija и SIA Rimi Latvia полностью приостановили продажу продукции молочного кооператива Straupe, учитывая, что Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) временно частично приостановила деятельность кооператива в результате выявленных случаев заболевания инфекцией энтерогеморрагической E. coli у сотрудников предприятия, сообщили опрошенные агентством LETA розничные торговцы.
Член правления Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне сообщила агентству LETA, что в настоящее время предприятие приостановило продажу продукции Straupe, имеющийся товар изъят из ассортимента магазинов, и до дальнейшего выяснения обстоятельств заказы на новую продукцию Straupe производиться не будут. Она указала, что покупатели, которые приобрели указанные в отзыве ПВС продукты, приглашаются вернуть их в магазин, где при предъявлении чека будет возвращена потраченная сумма.
Вартукаптейне отметила, что Straupe — это небольшой латвийский производитель, и объем данной продукции в общем ассортименте молочных продуктов незначителен, также этим товарам уже есть аналоги на полках магазинов Elvi, поэтому их временно не требуется заменять другими.
Член правления Elvi Latvija подчеркнула, что общий объем убытков, вызванных данной ситуацией, станет ясен в ближайшее время.
Руководитель отдела по связям с общественностью Rimi Latvija Инга Бите сообщила агентству LETA, что, несмотря на то, что в соответствии с решением ПВС продукция Straupe, доступная в магазинах Rimi, как упакованная пищевая продукция, относится к другой производственной линии, не связанной с возможным случаем инфекции, в целях заботы о безопасности покупателей, следуя актуальной информации и указаниям ответственных учреждений, предприятие в четверг, 10 апреля, сразу после публичного заявления Центра профилактики и контроля заболеваний и ПВС, изъяло с полок магазинов девять продуктов Straupe.
"Мы объявили публичный отзыв этих продуктов, и до 25 апреля покупатели могут обратиться в любой магазин Rimi, где им вернут потраченные деньги при предъявлении чека", - подчеркнула Бите, добавив, что в целях безопасности покупателей предприятие отозвало из продажи всю продукцию Straupe.
Представитель Rimi Latvija отметила, что продукция, производимая кооперативом, является нишевой с небольшой долей продаж, но в магазинах Rimi представлен широкий выбор местной продукции, поэтому покупатели могут приобрести товары других латвийских производителей. Она также подчеркнула, что любой отзыв продукции влечет убытки для всех вовлеченных сторон, поскольку затраты связаны с изъятием продукции, административными действиями, которые должны выполнять сотрудники в офисе и магазинах, а также с утилизацией.
Между тем, как выяснило агентство LETA, в ассортименте магазинов розничных торговцев SIA Maxima Latvija и SIA Lidl Latvija продукция Straupe отсутствует.