Переход к единой школе выходит на финишную прямую - как справились бывшие русскоязычные учебные заведения?

Анализируя достижения и учебный процесс, ГСКО акцентирует внимание на умении руководства учебных заведений осуществлять управление переменами. Это касается и мотивации педагогов к освоению государственного языка. Еще сейчас Центр государственного языка вынужден констатировать, что есть педагоги, недостаточно владеющие латышским языком. Это вызывает сомнения не только в профпригодности конкретного учителя, но и в соответствии руководителей учреждения занимаемой должности, поскольку вряд ли руководитель может не догадываться о том, что его подчиненный не владеет латышским языком хотя бы на уровне С1.