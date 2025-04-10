Терроризировавшая детей бактерия E. coli нашлась - на молочном предприятии Straupe. Работа завода частично приостановлена
Временно приостановлена деятельность кооперативного общества молочных фермеров Straupe в связи с обнаружением пищевой продукции, загрязненной бактерией E. coli. У нескольких сотрудников предприятия выявлена данная инфекция. Об этом сегодня на пресс-конференции по эпидемиологическому расследованию случаев энтерогеморрагической инфекции E. coli сообщил генеральный директор Ветеринарно-пищевой службы (PVD) Марис Балодис.
Приостановлена работа фасовочной линии предприятия, где продукты вручную разливались в многоразовую тару. PVD временно запретил использование этой продуктовой линейки и рекомендует не употреблять данные продукты в пищу. Речь может идти о жидких продуктах в пластиковых контейнерах, например, молоке или сливках.
Предприятие поставляло эти продукты в 14 образовательных учреждений в период, когда несколько воспитанников этих учреждений в разных регионах Латвии заболели кишечной инфекцией, вызванной E. coli. При проверках пищеблоков дошкольных учреждений PVD взял образцы различных продуктов питания, включая молочные продукты, мясо, фрукты и овощи, а также готовые блюда для лабораторных исследований.
Также в ходе проверок была получена информация о поставщиках продуктов питания, включая кооператив Straupe. Образцы продукции этого предприятия также были отправлены в лабораторию для проверки на наличие веротоксигенной E. coli. Полученные на данный момент результаты лабораторных исследований пищевых продуктов соответствуют нормам.
PVD обязал Straupe отозвать из продажи все вручную фасованные молочные продукты, произведенные до сегодняшнего дня - 10 апреля, а также немедленно провести внеочередную дезинфекцию фасовочного помещения и оборудования, а также организовать повторное обучение сотрудников по вопросам гигиены.
Работа автоматизированной фасовочной линии не остановлена, так как на этом этапе продукты не контактируют с работниками. Как отметил директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков, у семи сотрудников предприятия обнаружена инфекция E. coli, и эти сотрудники были задействованы в приготовлении пищевой продукции.
Скорее всего, продукция была заражена людьми - сотрудниками предприятия, перенесшими бактерии на продукты. Как пояснил представитель SPKC, у сотрудников могли отсутствовать заметные симптомы. Продолжается сбор и анализ данных секвенирования. Текущие доказательства связи между заболеванием детей и работников пока косвенные - необходимо еще сопоставить соответствие между заболевшими сотрудниками и детьми.
В свою очередь, председатель правления Straupe Имантс Балодис рассказал, что пока не информирован о ситуации и результатах анализов PVD, поэтому не может их комментировать. Однако он упомянул, что образцы у работников брали в среду, 9 апреля, а служба продолжала их брать в четверг, 10 апреля.