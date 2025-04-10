Терроризировавшая детей бактерия E. coli нашлась - на молочном предприятии Straupe. Работа завода частично приостановлена

В свою очередь, председатель правления Straupe Имантс Балодис рассказал, что пока не информирован о ситуации и результатах анализов PVD, поэтому не может их комментировать. Однако он упомянул, что образцы у работников брали в среду, 9 апреля, а служба продолжала их брать в четверг, 10 апреля.