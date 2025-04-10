Латвийцы игнорируют выписанные медикаменты, не осознавая рисков, в результате - аритмия и инсульт

"Я помню женщину, которой пять лет назад назначил кроворазжижающие препараты. Они действовали, пациентка чувствовала себя хорошо, пока однажды решила больше ими не пользоваться. Когда после этого в инвалидном кресле она въехала в кабинет, в первую минуту я ее не узнал", - вспоминает кардиолог Каспарс Купицс, который в КУБС специализируется на лечении аритмии и в свое время стажировался в клинике инвазивной аритмологии в Бельгии. В целом очень мало людей возвращается к нему на консультацию, потому что умирают от инсульта или оказываются прикованными к кровати. "Люди вовремя не ходят к врачу - чувствуют, что сердце колотится, бьется неритмично и пульс нерегулярный, но списывают это на усталость. И вдруг попадают с инсультом в больницу, где мы констатируем аритмию".