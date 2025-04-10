Ремонт, который перерос в трансформацию квартала: за 13 млн евро обновился магазин Kurši на Бривибас гатве

В конце 2023 года началась перестройка старого магазина Kurši, поскольку с развитием компании помещения стали слишком тесными. Теперь на этом месте построен новый, современный и просторный магазин. Общая площадь торгового зала и зоны Drive in составляет 5500 квадратных метров, что позволяет предложить покупателям самый широкий ассортимент среди всех магазинов сети Kurši. «Открытие нового магазина и одновременно трансформация целого квартала — это замысел, к которому я шел долгие годы. Это не просто открытие нового магазина Kurši, это — открытие целого делового квартала с автозаправочной станцией Virši, рестораном быстрого питания Hesburger и современными офисами, расположенными на втором и третьем этажах здания. Исторически наш первый магазин всегда был и самым любимым клиентами, своего рода визитной карточкой Kurši. Его обновление и расширение — важная веха в развитии компании. Это также первый магазин с новым визуальным стилем и логотипом Kurši, который символически открывает новую эру», — говорит владелец компании Юрис Курситис.