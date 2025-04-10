Ремонт, который перерос в трансформацию квартала: за 13 млн евро обновился магазин Kurši на Бривибас гатве
10 апреля в Риге начал работу новый, просторный и современный магазин Kurši, символически ознаменовав новый этап в развитии компании. Он расположен на Бривибас гатве, 301 — именно в этом месте 25 лет назад был открыт самый первый магазин Kurši. В строительство нового магазина, его оснащение и благоустройство территории было инвестировано более 13 миллионов евро.
В конце 2023 года началась перестройка старого магазина Kurši, поскольку с развитием компании помещения стали слишком тесными. Теперь на этом месте построен новый, современный и просторный магазин. Общая площадь торгового зала и зоны Drive in составляет 5500 квадратных метров, что позволяет предложить покупателям самый широкий ассортимент среди всех магазинов сети Kurši. «Открытие нового магазина и одновременно трансформация целого квартала — это замысел, к которому я шел долгие годы. Это не просто открытие нового магазина Kurši, это — открытие целого делового квартала с автозаправочной станцией Virši, рестораном быстрого питания Hesburger и современными офисами, расположенными на втором и третьем этажах здания. Исторически наш первый магазин всегда был и самым любимым клиентами, своего рода визитной карточкой Kurši. Его обновление и расширение — важная веха в развитии компании. Это также первый магазин с новым визуальным стилем и логотипом Kurši, который символически открывает новую эру», — говорит владелец компании Юрис Курситис.
Ассортимент магазина насчитывает более 30 000 наименований товаров, предлагая широкий выбор даже самым требовательным клиентам. Особое внимание уделено профессионалам: ассортимент пополнился всемирно известными брендами — здесь можно будет приобрести ручной инструмент Wera, Irwin, Wiha, Toughbuilt, Wolfcraft, Bessey, Rubi, Rothenberger, Picard, Erwin Halder, а также садовую технику от Worx.
«Мы собрали сильную команду из 55 человек — это знающие и опытные специалисты. Большинство из них — сотрудники исторического магазина, которые смогут в новых условиях полностью раскрыть свой потенциал. Юридических клиентов и строителей будет обслуживать команда из пяти B2B-менеджеров, а частным клиентам помогут реализовать задуманное консультанты по частным проектам, которые подберут подходящие материалы и решения для любых задач», — рассказывает председатель правления Kurši Агнис Берзиньш.
Для удобства клиентов рядом с магазином предусмотрено более 170 парковочных мест, зона Drive in для загрузки крупногабаритных и объемных товаров, а также велосипедные парковки. В ближайшем будущем планируется установка зарядных станций для электромобилей.
В выигрыше остались и жители окрестностей: вместе со строительством магазина квартал на Бривибас гатве — от улицы Дзербенес до улицы Крустабазницас — пережил устойчивые и ориентированные на жителей преобразования: здесь создана зеленая зона с декоративными растениями и скамейками для отдыха.