В результате спецоперации с поля боя в Украине вынесли тело погибшего литовского добровольца
Тело литовского добровольца, погибшего в Украине несколько недель назад, было вынесено с поля боя в среду вечером, сообщила организация Blue/Yellow.
«Тело литовского добровольца Томаcа В., погибшего в Украине несколько недель назад, сегодня ночью в ходе спецоперации было успешно вынесено с поля боя недалеко от города Купянск в Восточной Украине», — сообщила организация в среду.
«Сложная и опасная операция была проведена Силами специальных операций Украины совместно с Международным легионом, Национальной гвардией Украины, литовским фондом Blue/Yellow и украинским фондом Citadel UA», — говорится в сообщении.
По данным организации, в ходе ночной операции использовалось специальное оборудование, помогающее маскировать солдат и их передвижение днем и ночью, которое было передано Силам специальных операций Украины организацией Blue/Yellow и фондом Citadel UA.
«Выражаем искреннюю благодарность Силам специальных операций Украины и командующему ими Александру Трепаку, эта операция, несмотря на сложные условия и артиллерийский обстрел, была проведена с высочайшим профессионализмом и без потерь», — приведены в сообщении слова соучредителя Blue/Yellow Йонаса Омана.
Вооруженные силы Украины в сотрудничестве с посольством Литвы в Украине перевезут тело погибшего добровольца в Литву в соответствии с действующими процедурами.
По данным организации, доброволец Томас погиб при выполнении боевого задания в составе Международного легиона Украины. «Томас оставался верен своему долгу до последнего момента. Мы надеемся, что в Литве ему окажут должные почести за его самопожертвование и борьбу за свободу», — сказал Оман.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене уже заявила, что о погибшем позаботятся надлежащим образом. «Я пока не могу рассказать подробности, но это на самом деле похоже на ситуацию с погибшим волонтером Тадасом Тумасом. Мы, вероятно, подумаем о чем-то подобном, потому что он фактически гражданин Литвы, и мы хотим и должны заботиться о гражданах Литвы», — сказала министр журналистам в Сейме в среду. Ее также поддержал председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас.
«Глубокие соболезнования родственникам и, конечно, этому герою, который погиб, сражаясь за нашу свободу. Посмотрим, у нас будет больше информации, увидим, какие действия можно предпринять, как почтить его память, что нам нужно сделать», — сказал он.
Как сообщается, родственники погибшего просят средства массовой информации, государственные учреждения и представителей общественности уважать их частную жизнь и воздержаться от публичных комментариев или контактов в это трудное время. Как писало агентство BNS, о гибели литовца в Украине было объявлено в середине марта.
Это второй литовец, погибший на украинском фронте. В феврале прошлого года погиб Тадас Тумас. Он и украинец перевозили мины на линию фронта недалеко от Бахмута, когда в их машину попал российский беспилотник.