В результате спецоперации с поля боя в Украине вынесли тело погибшего литовского добровольца

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене уже заявила, что о погибшем позаботятся надлежащим образом. «Я пока не могу рассказать подробности, но это на самом деле похоже на ситуацию с погибшим волонтером Тадасом Тумасом. Мы, вероятно, подумаем о чем-то подобном, потому что он фактически гражданин Литвы, и мы хотим и должны заботиться о гражданах Литвы», — сказала министр журналистам в Сейме в среду. Ее также поддержал председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Гедримас Еглинскас.