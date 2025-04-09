ФОТО: медик в Латвии снова стал жертвой агрессии - пациент укусил его за руку
В Латвии снова зафиксировано нападение на сотрудника скорой помощи — медика искусали до крови, а оперативную машину побили ногами. Несмотря на обсуждаемые меры защиты для врачей, случаи агрессии со стороны пациентов продолжаются.
В Латвии снова зафиксирован тревожный случай агрессии в адрес работников неотложной медицинской помощи (NMPD). Несмотря на то, что вскоре планируется разрешить сотрудникам скорой использовать средства самозащиты, включая газовые баллончики и нательные видеокамеры, нападения продолжаются и даже учащаются.
Недавний инцидент стал особенно шокирующим. Один из медиков опубликовал в социальных сетях фотографию травмы — глубокий укус до крови на руке. В сопроводительном сообщении он написал: "Сотрудника NMPD СНОВА укусили — до крови. Кроме того, ногами избили двери оперативного автомобиля. И все это происходило, пока медики пытались спасти жизнь пациента. Работа в неотложке и без того НЕ легка, так неужели мы должны еще и бороться с агрессией?! Очень ждем разрешения на средства самозащиты!"
На фотографии видно серьезное повреждение руки: след от укуса, гематома и ссадины. Подобные нападения не только наносят физический вред, но и подрывают моральный дух сотрудников, чья миссия — спасать жизни, а не защищаться от нападений неадкватных пациентов.
По плану, в ближайшее время медики СНМП смогут:
- использовать газовые баллончики в случае прямой угрозы;
- вести видеозапись происходящего с помощью нательных камер, чтобы фиксировать правонарушения и защищать себя юридически.
Тем не менее, пока эти изменения официально не вступили в силу, латвийские медики продолжают рисковать — не только при оказании первой помощи, но и сталкиваясь с насилием со стороны тех, кому они эту помощь оказывают.
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