ФОТО: медик в Латвии снова стал жертвой агрессии - пациент укусил его за руку

Недавний инцидент стал особенно шокирующим. Один из медиков опубликовал в социальных сетях фотографию травмы — глубокий укус до крови на руке. В сопроводительном сообщении он написал: "Сотрудника NMPD СНОВА укусили — до крови. Кроме того, ногами избили двери оперативного автомобиля. И все это происходило, пока медики пытались спасти жизнь пациента. Работа в неотложке и без того НЕ легка, так неужели мы должны еще и бороться с агрессией?! Очень ждем разрешения на средства самозащиты!"