Нанесла не менее десяти ударов: родственница пациента предстанет перед судом за нападение на врача

В обвинительном заключении говорится, что в конце 2023 года в кабинете врача больницы "Гайльэзерс" обвиняемая, движимая злостью, умышленно нанесла врачу не менее десяти ударов после того, как врач, выполняя свои профессиональные обязанности, сообщила ей о состоянии здоровья мужа. Обвиняемая нанесла врачу незначительные травмы.