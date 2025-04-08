В Риге открылся 100-й в Латвии магазин Drogas: сегодня клиентов ждут особые сюрпризы и подарки

Новый магазин оснащен электронными ценниками, что снижает нагрузку на сотрудников, уменьшает количество используемой бумаги и делает процесс покупок еще удобнее для клиентов. К концу 2027 года планируется оснастить такими ценниками не менее 50% магазинов Drogas. «Из одного магазина в центре Риги за 31 год мы выросли в крупнейшую сеть розничной торговли в сегменте товаров для красоты, гигиены и дома в Латвии. Сегодня, празднуя открытие 100-го магазина, мы хотим выразить огромную благодарность нашим клиентам за неизменную поддержку и доверие на протяжении всех этих лет. Ваша лояльность — наша главная сила и мотивация для дальнейшего роста и развития. Жители Межапарка давно высказывали желание видеть магазин Drogas в своем районе, поэтому нам особенно приятно открыть юбилейный магазин именно здесь», — отмечает директор по маркетингу и связям с общественностью AS Drogas Илзе Кирстука-Щеглова.