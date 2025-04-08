В Риге открылся 100-й в Латвии магазин Drogas: сегодня клиентов ждут особые сюрпризы и подарки
Сегодня, 8 апреля, AS Drogas отмечает открытие 100-го магазина в Риге — на улице Русова, 1. Это уже 44-й магазин, созданный в новом формате, с дополнительными удобствами и экологически дружественными решениями.
Новая концепция магазина была разработана с учетом пожеланий и предложений клиентов. В интерьере преобладают фирменные тона концепции — нежно-розовый и серый, гармонично сочетающиеся с традиционными бирюзовыми акцентами. Также внедрена удобная навигация, облегчающая поиск товаров.
Новый магазин оснащен электронными ценниками, что снижает нагрузку на сотрудников, уменьшает количество используемой бумаги и делает процесс покупок еще удобнее для клиентов. К концу 2027 года планируется оснастить такими ценниками не менее 50% магазинов Drogas. «Из одного магазина в центре Риги за 31 год мы выросли в крупнейшую сеть розничной торговли в сегменте товаров для красоты, гигиены и дома в Латвии. Сегодня, празднуя открытие 100-го магазина, мы хотим выразить огромную благодарность нашим клиентам за неизменную поддержку и доверие на протяжении всех этих лет. Ваша лояльность — наша главная сила и мотивация для дальнейшего роста и развития. Жители Межапарка давно высказывали желание видеть магазин Drogas в своем районе, поэтому нам особенно приятно открыть юбилейный магазин именно здесь», — отмечает директор по маркетингу и связям с общественностью AS Drogas Илзе Кирстука-Щеглова.
В 100-м магазине клиенты могут сдать на переработку пластиковую упаковку от любых средств по уходу за телом, лицом и волосами, независимо от маркировки. Пустую упаковку можно оставить в контейнере «Сортировать — это естественно», который будет размещен у кассы — таким образом заботясь об окружающей среде и сокращая объем выбрасываемого пластика.
В рамках празднования открытия, только 8 апреля, клиентов ждут особые сюрпризы, скидки и возможность крутить колесо удачи за каждую покупку свыше 15 евро, получая гарантированный подарок. В течение всего дня также будет проводиться бесплатная профессиональная диагностика кожи лица и консультации, помогающие подобрать подходящий уход.
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