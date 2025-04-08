Латвийской рок-легенде Андрею Яхимовичу нужна помощь - собирают деньги на операцию
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Андрей Яхимович.
В Латвии

Латвийской рок-легенде Андрею Яхимовичу нужна помощь - собирают деньги на операцию

Отдел новостей

Otkrito.lv

Андрей Яхимович — легенда латвийского рока, вдохновитель и создатель Рижского рок-клуба. Его музыка объединяла поколения, а песни звучали на культовых фестивалях. Сейчас он борется с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке.

Андрей Яхимович — имя, хорошо известное поклонникам советского и латвийского рока. Музыкант, поэт, композитор, вдохновитель множества проектов, он оставил яркий след в истории независимой сцены. Основатель Рижского рок-клуба и лидер группы "Цемент", Яхимович всегда был в центре музыкальных событий, поддерживал молодые таланты и прокладывал путь латвийскому року.

Однако сейчас он столкнулся с серьезным вызовом — тяжелая болезнь ставит под угрозу его жизнь и творчество. У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь: в Риге организуется концерт, где собираются средства на поддержку Андрея Яхимовича.

Благотворительный концерт группы "Цемент" пройдет 30 апреля в 19.00 Digital Art House (ул. Сколас,2). Если он будет успешным и соберет Андрею Яхимовичу денег на лечение, то это будет не последний его концерт. Вход бесплатный, но внутри можно положить деньги в шляпу. 

Также взнос можно сделать в рамках благотворительного проекта "Зеленая лампа":

Labdarības fonds BeOpen

Reģ.Nr. 50008218201

Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija

Konta nr. LV48CBBR1123215500790

SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)

Ziedojuma mērķis: atbalsts Andrejam Jahimovičam.

Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счет Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.

В такой момент важна любая помощь: информационная, финансовая, моральная. Если вы хотите поддержать легенду латвийского рока, присоединяйтесь к инициативам, распространяйте информацию, посещайте концерт. Возможно, именно ваш вклад поможет музыканту продолжить борьбу и вновь выйти на сцену.

Темы

HouseРак простатыЗеленая лампаСколасDigital Art House

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