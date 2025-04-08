Латвийской рок-легенде Андрею Яхимовичу нужна помощь - собирают деньги на операцию
Андрей Яхимович — легенда латвийского рока, вдохновитель и создатель Рижского рок-клуба. Его музыка объединяла поколения, а песни звучали на культовых фестивалях. Сейчас он борется с тяжелой болезнью и нуждается в поддержке.
Андрей Яхимович — имя, хорошо известное поклонникам советского и латвийского рока. Музыкант, поэт, композитор, вдохновитель множества проектов, он оставил яркий след в истории независимой сцены. Основатель Рижского рок-клуба и лидер группы "Цемент", Яхимович всегда был в центре музыкальных событий, поддерживал молодые таланты и прокладывал путь латвийскому року.
Однако сейчас он столкнулся с серьезным вызовом — тяжелая болезнь ставит под угрозу его жизнь и творчество. У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь: в Риге организуется концерт, где собираются средства на поддержку Андрея Яхимовича.
Благотворительный концерт группы "Цемент" пройдет 30 апреля в 19.00 Digital Art House (ул. Сколас,2). Если он будет успешным и соберет Андрею Яхимовичу денег на лечение, то это будет не последний его концерт. Вход бесплатный, но внутри можно положить деньги в шляпу.
Также взнос можно сделать в рамках благотворительного проекта "Зеленая лампа":
Labdarības fonds BeOpen
Reģ.Nr. 50008218201
Adrese: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija
Konta nr. LV48CBBR1123215500790
SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Ziedojuma mērķis: atbalsts Andrejam Jahimovičam.
Благотворительный фонд BeOpen не удерживает с пожертвований никакие проценты. Все поступившие на целевой счет Андрея Яхимовича средства могут быть использованы только на оплату операции и медицинских услуг.
В такой момент важна любая помощь: информационная, финансовая, моральная. Если вы хотите поддержать легенду латвийского рока, присоединяйтесь к инициативам, распространяйте информацию, посещайте концерт. Возможно, именно ваш вклад поможет музыканту продолжить борьбу и вновь выйти на сцену.