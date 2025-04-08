Латвийской рок-легенде Андрею Яхимовичу нужна помощь - собирают деньги на операцию

Однако сейчас он столкнулся с серьезным вызовом — тяжелая болезнь ставит под угрозу его жизнь и творчество. У музыканта диагностирован рак простаты, и ему требуется дорогостоящее лечение. Коллеги, друзья и поклонники объединились, чтобы помочь: в Риге организуется концерт, где собираются средства на поддержку Андрея Яхимовича.