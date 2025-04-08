Госконтроль: "Милитаризованная скульптурная композиция" у базы Адажи была ошибкой
Разработка скульптурной композиции у военной базы Адажи, реализованная в течение нескольких лет в оборонной отрасли, указывает на проблемы с своевременным планированием, контролем и коммуникацией.
Для успешной реализации проекта требовалось более глубокое понимание, практическое участие всех заинтересованных сторон, а также более тщательный и скоординированный подход со стороны Национальных вооруженных сил (NBS), Центра военных объектов и закупок Министерства обороны (VAMOIC) и самого Министерства обороны. К такому выводу пришел Государственный контроль по итогам анализа ситуации, в рамках которого была оценена планировка и реализация строительства скульптурной композиции, процессы планирования и реализации строительных проектов оборонной отрасли, а также внутренний контроль, созданный Министерством обороны над этими проектами. Другие строительные проекты в этот раз не оценивались.
Создание скульптурной композиции началось в 2020 году по инициативе NBS, предложивших в ускоренном порядке разместить военную технику на специальной площадке с основанием и освещением. Хотя процесс создания арт-объекта происходил в соответствии с правовыми нормами, остается важный вопрос — была ли эта идея действительно необходимой и нужно ли было создавать ее как комплекс с отдельной площадкой, предназначенной специально для скульптуры, что составило основную часть работ и затрат.
«С момента первоначального предложения до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Основные проблемы — поспешное планирование, недостаточная координация и контроль, а также неспособность своевременно определить и реализовать стратегию выхода из проекта. Даже после того, как в конце 2022 года первый договор о строительных работах был расторгнут из-за увеличения расходов (на 66%), проект не был остановлен — был проведен повторный тендер. Все эти факторы в совокупности привели к значительным задержкам и увеличению общей стоимости проекта с 93 650 евро до 215 404 евро. К сожалению, ни в начале проекта, ни в процессе его реализации в оборонной сфере и общественном пространстве не было организовано обсуждение создания композиции. Также в ходе реализации проекта не оценивалась возможность, с учетом новых геополитических реалий, отказаться от проекта или отложить его. Министерство обороны не уделило должного внимания контролю за проектом. Хотя по нему было подготовлено не менее 18 отчетов о выполнении строительной программы, они были формальными — без глубокого анализа и конкретных заданий для NBS и VAMOIC», — объясняет член Совета Государственного контроля Гатис Литвинс.
По оценке Государственного контроля, Министерство обороны должно было активнее участвовать и сотрудничать с NBS, так как проект был нетипичным и касался не только военной среды, но и широкой общественности. Вместо этого все решения по концепции, объему и технической реализации были оставлены на усмотрение NBS, а министерство лишь формально их утвердило без углубленного анализа.
Учитывая просьбу министра обороны предоставить рекомендации по улучшению внутренних процессов в сфере строительства, Государственный контроль отмечает, что у созданной в оборонной отрасли централизованной системы планирования и реализации строительства и закупок есть все предпосылки для успешного функционирования. Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, министерству не нужно увеличивать бюрократию, а следует более эффективно применять уже существующие механизмы контроля и отчетности. Важно обеспечить не только формальное наблюдение, но и реальное погружение в суть, оценку ситуации и практическое участие в принятии и реализации решений.