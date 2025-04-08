Госконтроль: "Милитаризованная скульптурная композиция" у базы Адажи была ошибкой

«С момента первоначального предложения до полной реализации проекта прошло почти пять лет. Основные проблемы — поспешное планирование, недостаточная координация и контроль, а также неспособность своевременно определить и реализовать стратегию выхода из проекта. Даже после того, как в конце 2022 года первый договор о строительных работах был расторгнут из-за увеличения расходов (на 66%), проект не был остановлен — был проведен повторный тендер. Все эти факторы в совокупности привели к значительным задержкам и увеличению общей стоимости проекта с 93 650 евро до 215 404 евро. К сожалению, ни в начале проекта, ни в процессе его реализации в оборонной сфере и общественном пространстве не было организовано обсуждение создания композиции. Также в ходе реализации проекта не оценивалась возможность, с учетом новых геополитических реалий, отказаться от проекта или отложить его. Министерство обороны не уделило должного внимания контролю за проектом. Хотя по нему было подготовлено не менее 18 отчетов о выполнении строительной программы, они были формальными — без глубокого анализа и конкретных заданий для NBS и VAMOIC», — объясняет член Совета Государственного контроля Гатис Литвинс.