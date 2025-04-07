Российский юрист Барщевский высмеял Латвию: "Конечно, захватить вас мы можем, но что у вас брать? Шпроты?"

"У меня довольно много знакомых в Прибалтики, особенно в Латвии. Там такая задница с экономикой... Но политики местные настроены воевать с Россией. Кто? Чем? Но народу СМИ промывают мозги: "Сейчас Россия на нас нападет". Нам нужен еще один нищий регион? У нас денег нет вас содержать. Завоевать мы вас можем, просто денег нет вас содержать. Где ваша экономика? Где Рижский автомобильный завод? Где ВЭФ? Это все торговые центры сегодня. Где ваша бумажная промышленность? У вас только картон. Почему? Потому что это самое вредное производство. Что у вас есть, что брать? Шпроты?" — заявил Барщевский в передаче "Эмпатия Манучи".