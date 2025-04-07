Российский юрист Барщевский высмеял Латвию: "Конечно, захватить вас мы можем, но что у вас брать? Шпроты?"
В соцсетях широкое внимание привлекло интервью известного российского юриста Михаила Барщевского в программе пропагандиста Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", где он выражает презрительное отношение к Латвии, называя ее захолустной страной, которую нет смысла оккупировать, хотя проблем с этим бы и не возникло.
Стоит отметить, что Михаил Барщевский многим известен как активный участник телевизионного интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". В 2001 году он был назначен уполномоченным представителем правительства России в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах.
"У меня довольно много знакомых в Прибалтики, особенно в Латвии. Там такая задница с экономикой... Но политики местные настроены воевать с Россией. Кто? Чем? Но народу СМИ промывают мозги: "Сейчас Россия на нас нападет". Нам нужен еще один нищий регион? У нас денег нет вас содержать. Завоевать мы вас можем, просто денег нет вас содержать. Где ваша экономика? Где Рижский автомобильный завод? Где ВЭФ? Это все торговые центры сегодня. Где ваша бумажная промышленность? У вас только картон. Почему? Потому что это самое вредное производство. Что у вас есть, что брать? Шпроты?" — заявил Барщевский в передаче "Эмпатия Манучи".
Left:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 5, 2025
Russian lawyer Mikhail Barshchevsky:
"Latvian media is brainwashing the people, 'Russia is going to attack us.' Do we need another impoverished region? We don't have the money to keep you. Of course, we can conquer you, but we don't have the money to keep you.
Where is… pic.twitter.com/4x82DRd0Ro
Он не обошел вниманием и Европу, которая, по его мнению, ошибочно считает, что Россия на нее нападет. "Скажите, пожалуйста, сколько военных контингентов Германии, Франции, Италии и других европейских стран размещено в США? Ноль! А США разместили на территории Европы 120 000 военных, только в Германии — 100 000. Где хранятся золотые и валютные резервы США? В Риге или Лондоне? Нет — в Форт-Ноксе [военная база в штате Кентукки, где с 1936 года хранятся резервы США]. А где хранятся золотые резервы Франции? Тоже в Форт-Ноксе. А Германии? Тоже там. Скажите, влияет ли политика ЕЦБ [Европейский центральный банк] на политику ФРС [Федеральная резервная система США]? Нет? Так что такое "оккупация"? Почему отключили наш "Спутник"? Почему отключили RT [пропагандистские каналы "Russia Today"]? Потому что RT говорит правду".
Они там, что, совсем уже кукухой поехали, блядь? pic.twitter.com/j5M8lgNftF— Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) April 2, 2025
Высказывался он и об Украине. "Там катастрофа, мозги настолько промыты, что это катастрофа. Украинский народ ни в чем не виноват. Просто мозги промыты. Когда тебе целенаправленно со школы говорят, что черное — это белое... Когда я прочитал, что египетские пирамиды построили украинцы — меня уже ничего не удивляет". На вопрос интервьюера, надолго ли такое состояние умов в Украине, Барщевский уверенно отвечает: "Да, лет на 50. Должно пройти поколение, которому сейчас 20–30 лет, которое проливает кровь. (...) Это тяжелее, чем в Афганистане".