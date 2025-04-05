Новые навесы, электропитание и озеленение: как преображаются остановки в Риге
Жителям доступны для использования 29 новых навесов на остановках общественного транспорта. Специалисты Департамента внешней среды и мобильности постепенно осматривают установленные навесы и принимают их в эксплуатацию.
Навесы доступны для использования жителями по следующим адресам:
- Улица Аугуста Деглава — остановка «Dārzciema iela»;
- Улица Бикерниеку — остановка «Tālivalža iela»;
- Бривибас гатве — остановка «VEF»;
- Улица Дзелзавас — остановки «Gustava Zemgala gatve», «Mēbeļu nams» (в обоих направлениях) и «Nīcgales iela» (2 навеса);
- Улица Эмилии Беньямин — остановки «Emīlijas Benjamiņas iela» (в обоих направлениях);
- Улица Гертрудес — остановка «Avotu iela»;
- Улица Хипократа — остановка «Hipokrāta iela»;
- Улица Иериекю — остановка «Stārķu iela»;
- Юрмалас гатве — остановка «Imantas 7.līnija»;
- Проспект Курземес — остановка «Rigondas gatve»;
- Улица Кришьяня Валдемара — остановка «Ēveles iela»;
- Улица Латгалес — остановки «Eglaines iela/Dole» (2 навеса), «Malnavas iela», «Aglonas iela» и «Ikšķiles iela»;
- Улица Ницгалес — остановки «Dzelzavas iela» (в обоих направлениях) и «Purvciema iela»;
- Улица Пернавас — остановка «Grīziņkalns»;
- Ранькя Дамбис — остановка «Uzvaras bulvāris»;
- Улица Слокас — остановка «Slokas iela»;
- Улица Таллинас — остановки «Vārnu iela» и «Krāsotāju iela».
В целом на данный момент установлены и остеклены 47 из 50 запланированных конструкций. Для трех последних навесов на улице Деглава уже установлены металлические конструкции, завершается остекление, далее предстоит бетонирование и восстановление покрытия.
Для 40 навесов предусмотрено подключение к электросети, еще 10 останутся без него. Четыре навеса будут иметь «зеленую» крышу с покрытием из устойчивых растений — укладка начнется при благоприятных погодных условиях, рекомендованных производителем.
Ранее сообщалось, что строительная компания Palami устранила выявленные в ходе строительной экспертизы недостатки навесов для общественного транспорта. Навесы признаны соответствующими нормам и безопасными, и их установка в городе возобновилась.
Также сообщалось, что в Риге в ближайшие годы планируется заменить большинство устаревших остановок общественного транспорта на более современные и удобные. В общей сложности самоуправление планирует благоустроить все остановки в административной территории, установив 500 новых навесов.