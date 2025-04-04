Блогера арестовали за попытку попасть на запрещенный остров, где обитает самое таинственное племя в мире

Это не первый случай, когда чужак пытается установить контакт с сентинельцами. В ноябре 2018 года миссионер Джон Аллен Чау, также гражданин США, был убит при попытке попасть на тот же остров. Он был застрелен из лука и стрел, как только ступил на берег. В 2006 году сентинельцы убили двух индийских рыбаков, случайно занесенных течением на Северный Сентинельский остров. Когда военный вертолет, пытавшийся спасти мужчин, пролетел низко над островом, члены племени выпустили по нему стрелы.