Блогера арестовали за попытку попасть на запрещенный остров, где обитает самое таинственное племя в мире
Блогеры представляют "новую и растущую угрозу" для тех коренных народов, которые сознательно живут в изоляции от остального мира, предупредила благотворительная организация после ареста туриста из США, попытавшегося попасть на запрещенный для посещения остров в Индийском океане.
24-летний Михаил Поляков утверждает, что прибыл на остров Северный Сентинел, формально принадлежащий Индии, чтобы попытаться связаться с изолированным племенем сентинельцев, снимая свое посещение на видео и оставив на берегу банку с напитком и кокос.
Организация Survival International, защищающая права коренных народов, заявила, что во время этого инцидента была поставлена под угрозу как жизнь самого мужчины, так и членов племени, назвав произошедшее «глубоко тревожащим».
Начальник полиции Андаманских и Никобарских островов сообщил, что «гражданин США был передан местному суду и арестован на три дня для дальнейшего допроса». По его словам, Михаил Поляков свистел в свисток у берега острова, пытаясь привлечь внимание племени около часа. Затем он замолчал на пять минут, оставив банку и кокос, и все это зафиксировал на видео.
Начальник полиции заявил: «При просмотре записей с его камеры GoPro была зафиксирована его попытка проникновения на запретный остров Северный Сентинел». Указывается, что посещение этих островов, а также нахождение ближе чем в 5 км от них, является незаконным, чтобы защитить местное население. Несмотря на это, Поляков уже дважды посещал этот регион — в том числе, используя надувной каяк в октябре прошлого годая.
Организация Survival International отметила, что сентинельцы на протяжении многих лет ясно давали понять, что хотят избегать контактов с чужаками, и подчеркнула, что такие визиты ставят под угрозу жизнь сообщества, не имеющего иммунитета к внешним болезням. Представитель Survival International Джонатан Мазовер заявил, что опасается - социальные сети создают новые угрозы для племен. Несколько СМИ связали Полякова с аккаунтом на YouTube, содержащим видеозаписи его недавнего путешествия в Афганистан.
«В дополнение ко всем уже известным угрозам, таким как вырубка лесов и добыча полезных ископаемых в Амазонии, где проживает большинство неконтактных племен, теперь все чаще появляются... инфлюенсеры, стремящиеся делать подобные вещи ради лайков и подписчиков, — сказал Мазовер. — Одержимость социальных сетей этой темой становится все сильнее».
Survival International описывает сентинельцев как «самый изолированный коренной народ в мире», проживающий на острове примерно размером с Манхэттен. По оценкам, численность племени составляет около 200 человек. Известно немного: это охотники-собиратели, живущие в небольших поселениях и обладающие «очень хорошим здоровьем».
🚨 BREAKING: Influencer arrested for trying to contact the Sentinelese 🚨— Survival International (@Survival) April 3, 2025
A US national has been arrested after trying to contact the uncontacted Sentinelese people. He put both his life and the lives of all the Sentinelese at risk. pic.twitter.com/54aOuLFoRj
Это не первый случай, когда чужак пытается установить контакт с сентинельцами. В ноябре 2018 года миссионер Джон Аллен Чау, также гражданин США, был убит при попытке попасть на тот же остров. Он был застрелен из лука и стрел, как только ступил на берег. В 2006 году сентинельцы убили двух индийских рыбаков, случайно занесенных течением на Северный Сентинельский остров. Когда военный вертолет, пытавшийся спасти мужчин, пролетел низко над островом, члены племени выпустили по нему стрелы.
В 2004 году в регионе произошло цунами. После трагедии правительство отправило вертолет, чтобы узнать, есть ли на острове выжившие. Несколько человек выбежали и попытались отогнать воздушное судно стрелами.