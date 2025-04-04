"Едва ли лиса запихнула их в мешок..." Приют для животных в Мадоне делится душераздирающим постом
Приют для животных Lazdonītis из города Мадона опубликовал в социальных сетях душераздирающее сообщение — в лесу недалеко от мельницы Бирану были найдены щенки.
«Человек? Недалеко от мельницы Бирану найдены щенки... Едва ли лиса сложила их в мешок и унесла от мамы. Щенкам все еще нужно материнское молоко и забота. Если в тебе есть хоть капля человечности — свяжись с приютом», — говорится в сообщении, размещенном в Facebook.
Как поясняет представитель приюта порталу Jauns.lv, сейчас щенки находятся во временном доме у людей, которые их нашли. И это к лучшему, поскольку приют не может обеспечить круглосуточную заботу о таких маленьких животных.
«К сожалению, такие случаи происходят довольно часто. Люди, которые в курсе, иногда оставляют животных прямо у ворот приюта или у домов волонтеров. Бывает, что совсем крошечных котят оставляют, например, в уличных домиках для бездомных кошек», — признается сотрудница приюта.
В подобных ситуациях животным обычно ищут временные дома. «Часто сами сотрудники приюта берут их к себе и выкармливают. Кормление подбирается по возрасту — чаще всего это искусственное молоко и кормление из бутылочки. Я сама выкармливала не один помет котят и щенков. Но это полноценная работа (в том числе ночами), без какой-либо оплаты», — с грустью отмечает представитель приюта.
Законодательство Латвии предусматривает наказание за оставление животных в лесу или в других местах, если это причиняет им страдания. Согласно Закону о защите животных и Кодексу об административных правонарушениях, за оставление животного без ухода и защиты, что может причинить ему страдания или привести к смерти, предусмотрены следующие штрафы:
- Штраф для физических лиц — до 700 евро.
- Штраф для юридических лиц — до 1400 евро, если нарушение совершено в рамках предпринимательской деятельности или организованно.
Если оставление животного приводит к серьезным страданиям, смерти или жестокому обращению, может быть применено уголовное наказание в соответствии с Уголовным кодексом — лишение свободы до 2 лет, принудительные работы или штраф.