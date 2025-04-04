"Едва ли лиса запихнула их в мешок..." Приют для животных в Мадоне делится душераздирающим постом

В подобных ситуациях животным обычно ищут временные дома. «Часто сами сотрудники приюта берут их к себе и выкармливают. Кормление подбирается по возрасту — чаще всего это искусственное молоко и кормление из бутылочки. Я сама выкармливала не один помет котят и щенков. Но это полноценная работа (в том числе ночами), без какой-либо оплаты», — с грустью отмечает представитель приюта.