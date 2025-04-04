"У нее были судороги каждые 15 минут": чем страшна инфекция E. coli - рассказ жителей Бауски, чья дочь умерла за 6 дней

Летом 2023 года семья Залуцких, проживающая в Бауске, получила телефонный звонок из детского сада. Их младшая дочь Элиана, которой не было и 4-х лет, пожаловалась на боль в животе. Родители решили, что это обычный желудочный вирус, так как в то время никто не говорил о бактерии E. coli, которая сейчас широко известна, сообщает LSM.lv.