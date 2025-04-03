10 000 евро за работу в Латвии - реально ли это? Вакансии с самыми высокими зарплатами
За последние месяцы в опубликованных вакансиях самое высокое предложение по зарплате в Латвии достигло 10 000 евро брутто. В каких сферах предлагают такие зарплаты, и какие навыки работодатели ждут от кандидатов?
Наивысшая оплата труда предлагается в сфере IT и продаж, где зарплата может доходить до 10 000 евро. В продажах высокая зарплата часто связана с бонусами и результатами, а в IT — с редкими знаниями или опытом работы от 3 до 5 лет в программировании или конкретных технологиях.
«Понятно, что в таких IT-вакансиях ожидаются технические навыки, опыт программирования и знание языков, например, JavaScript, Ruby, PHP, C++, а также базы данных (например, MySQL)», — пояснил руководитель бизнес-развития портала CVMarket.lv Кристап Колосовс, добавив, что в этой сфере хорошее знание английского языка обязательно. Среди личных качеств ценятся логическое мышление, желание учиться, внимательность, способность концентрироваться и решать проблемы.
В сфере продаж, где зарплата часто зависит от результатов, работодатели ожидают опыт работы (особенно B2B и активные продажи), уверенное общение с клиентами на нескольких языках, ориентированность на результат. Среди технических навыков необходимы хорошие знания компьютера (MS Office) и, в некоторых случаях, опыт работы с CRM-системами. Личные качества, которые ценятся: энергичность, ответственность, уверенность, пунктуальность, настойчивость, стрессоустойчивость и позитивный настрой.
В строительстве и недвижимости можно найти вакансии с оплатой до 6000 евро, а также предложения с командировками за границу (например, в Германию). Кандидаты должны разбираться в технических чертежах, строительных стандартах и, в зависимости от должности, владеть необходимыми программами (AutoCAD и другие). Важны также ответственность, навыки работы в команде и умение планировать рабочее время.
Руководители компаний и отделов могут претендовать на зарплаты до 6000 евро. От них ожидают стратегическое мышление, опыт управления, аналитические способности и высшее образование в сфере бизнеса или экономики. Среди личных качеств ценятся системное мышление, надежность, ответственность, самостоятельность и способность принимать решения.
В сфере механики и инженерии зарплаты достигают 5500 евро. Требуются специфические технические навыки, профессиональное или высшее образование в инженерии, а также сертификаты о повышении квалификации. Важны ответственность, внимание к качеству, дисциплина и способность работать в команде.
В маркетинге максимальные зарплаты достигают 6000 евро. В этой сфере востребованы навыки работы с цифровыми инструментами и CRM-системами, знание рекламных платформ (Google Ads, Meta, TikTok и др.), отличные коммуникационные и языковые навыки, а также опыт управления проектами. Среди личных качеств важны целеустремленность, умение работать в динамичной среде и готовность постоянно учиться.
Во всех сферах, где предлагаются высокие зарплаты, работодатели часто требуют знание языков, опыт работы (обычно 3-5 лет), хорошие коммуникативные навыки, владение компьютером, самостоятельность и ответственность.
Обзор составлен на основе 50 вакансий с самой высокой указанной зарплатой, опубликованных на CVMarket.lv с сентября 2024 года.