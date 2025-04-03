10 000 евро за работу в Латвии - реально ли это? Вакансии с самыми высокими зарплатами

В строительстве и недвижимости можно найти вакансии с оплатой до 6000 евро, а также предложения с командировками за границу (например, в Германию). Кандидаты должны разбираться в технических чертежах, строительных стандартах и, в зависимости от должности, владеть необходимыми программами (AutoCAD и другие). Важны также ответственность, навыки работы в команде и умение планировать рабочее время.