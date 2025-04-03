"Менструальный отпуск" в Латвии - противоречивая инициатива уже разделила соцсети на два спорящих лагеря

Тем не менее, инициатива имеет и широкую поддержку среди женщин. Многие отмечают, что менструальные боли, упадок сил и эмоциональное состояние могут значительно влиять на продуктивность, и оплачиваемые выходные дали бы возможность заботиться о своем здоровье без риска потерять доход. Предпринимательница Анете П. комментирует: "Мужчины, к сожалению, не могут понять, что для многих из нас критические дни – это действительно мучение. Нет, не для всех, но для очень многих. И иногда это действительно мешает работать. Разве мы не заслуживаем права на заботу о себе?" Журналистка Лаура Г. добавляет: "Почему мы должны страдать, изображая, что нам прекрасно, когда тело требует отдыха? Ведь мы боремся за равноправие, а это также включает заботу о здоровье". А еще одна пользовательница добавляет: "До того, как у меня появились дети, у меня были очень болезненные месячные. Помню, как-то раз, когда я ехала на работу, я поняла, что не смогу. Я вышла у Кафедрального собора и села на заснеженную скамейку, потому что прохлада облегчила боль. Когда стало немного легче, я поехала обратно домой".