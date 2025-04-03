"Менструальный отпуск" в Латвии - противоречивая инициатива уже разделила соцсети на два спорящих лагеря
В Латвии разгорается бурная дискуссия вокруг инициативы, которая может изменить трудовую культуру страны. Предложение предоставить женщинам до двух оплачиваемых выходных во время менструации на платформе Manabalss.lv за считаные дни собрало почти все необходимые подписи. Однако и критиков у инициативы немало.
Инициатива о введении оплачиваемых выходных для женщин во время менструации набирает популярность в Латвии. На платформе Manabalss.lv стремительно собираются подписи за предложение включить эту норму в Закон о труде. За считаные дни количество подписей превысило 8000 из необходимых 10 000, что говорит о значительном общественном интересе к вопросу.
Однако, как и любое нововведение, предложение вызвало бурную дискуссию в социальных сетях. Многие мужчины относятся к нему скептически, задаваясь вопросом, насколько оправдана такая мера с точки зрения трудоспособности женщин.
Например, известный психотерапевт Нил Сакс-Констрантинов размышляет: "Я совершенно не осведомлен по этому вопросу, поэтому для лучшего понимания – разве все женщины становятся нетрудоспособными во время менструации? И как это работало до сих пор, когда так много женщин занимают руководящие и ответственные должности?"
Pilnībā neesmu zinošs šajā jautājumā, tādēļ tīri lielākai izpratnei - tā ir, ka visas sievietes mēnešreižu laikā kļūst darba nespējīgas?— Nils S. Konstantinovs (@lasitajs_nr1) April 1, 2025
Un kā tas darbojies līdz šim, ar tik daudz sievietēm vadošos un ļoti atbildīgos amatos? pic.twitter.com/hOEHyL18tG
А маркетолог Эрикс Стендзениекс предполагает возможные трудности в организации рабочего процесса: "Все хорошо, был бы отличный календарь на стене в офисах, с фамилиями и красными крестами, чтобы можно было планировать ход работы. Но если сбивается цикл, тогда все рушится, как забастовка в аэропорту". Другие комментаторы поднимают вопросы равноправия и возможного хаоса в различных сферах: "Отлично! Сначала мы хотим быть равными, мы хотим быть в руководстве компаний, мы хотим везде гендерные квоты, но мы также хотим, чтобы в особые дни мы все же были особенными. Могу представить, какой хаос начнется в школах, детсадах, магазинах и больницах, везде, где подавляющее большинство работников – женщины".
Тем не менее, инициатива имеет и широкую поддержку среди женщин. Многие отмечают, что менструальные боли, упадок сил и эмоциональное состояние могут значительно влиять на продуктивность, и оплачиваемые выходные дали бы возможность заботиться о своем здоровье без риска потерять доход. Предпринимательница Анете П. комментирует: "Мужчины, к сожалению, не могут понять, что для многих из нас критические дни – это действительно мучение. Нет, не для всех, но для очень многих. И иногда это действительно мешает работать. Разве мы не заслуживаем права на заботу о себе?" Журналистка Лаура Г. добавляет: "Почему мы должны страдать, изображая, что нам прекрасно, когда тело требует отдыха? Ведь мы боремся за равноправие, а это также включает заботу о здоровье". А еще одна пользовательница добавляет: "До того, как у меня появились дети, у меня были очень болезненные месячные. Помню, как-то раз, когда я ехала на работу, я поняла, что не смогу. Я вышла у Кафедрального собора и села на заснеженную скамейку, потому что прохлада облегчила боль. Когда стало немного легче, я поехала обратно домой".
Пока же подписи собираются и дискуссия продолжается, а результат инициативы может оказать значительное влияние на будущее трудового законодательства.