Юристу Российской академии нацбезопасности пытались "купить" въезд в Латвию
Аресты, произведенные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по делу о подготовке к даче взятки в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел, связаны с попытками исключить из так называемого черного списка Латвии гражданина России Александра Мищенко - юриста, связанного с Российской академией национальной безопасности, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении передачи Латвийского телевидения "De facto".
Одним из задержанных является уже известный KNAB Алвис Пилагс - он являлся сотрудником отдела внутренней безопасности финансовой полиции СГД и в 2008 году был задержан по подозрению во взяточничестве. Судебный процесс в разных инстанциях длился более 10 лет и завершился для Пилагса тюремным заключением на 4 года. Отбывать наказание он начал весной 2022 года, был досрочно освобожден, а этим летом вновь оказался за решеткой в рамках нового расследования KNAB, сообщает LSM.lv.
Как заявило бюро, цель взяткодателей состояла в том, чтобы добиться отмены запрета на въезд в Латвию для гражданина России, включенного в список нежелательных лиц. Пилагс в СМИ представлялся как юрист и правозащитник, который помогал гражданам России решать вопросы, связанные с видами на жительство и нахождением в черном списке. Несколько лет назад посольство России в Латвии включило Пилагса в список адвокатов, к которым российские граждане могли обращаться за юридической помощью.
По неофициальной информации, имеющейся у "De facto", гражданином России, в интересах которого планировалась взятка, является Александр Мищенко, внесенный в черный список вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину. В этом году запрет на его въезд в Латвию был продлен. В ближайшие дни суд примет решение, будет ли продлена Пилагсу и второму фигуранту дела мера пресечения в виде ареста.