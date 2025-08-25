Юристу Российской академии нацбезопасности пытались "купить" въезд в Латвию

Одним из задержанных является уже известный KNAB Алвис Пилагс - он являлся сотрудником отдела внутренней безопасности финансовой полиции СГД и в 2008 году был задержан по подозрению во взяточничестве. Судебный процесс в разных инстанциях длился более 10 лет и завершился для Пилагса тюремным заключением на 4 года. Отбывать наказание он начал весной 2022 года, был досрочно освобожден, а этим летом вновь оказался за решеткой в рамках нового расследования KNAB, сообщает LSM.lv.