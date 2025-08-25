Бес попутал! Православный архиепископ Аляски извиняется за встречу с Путиным

Архиепископ отмечает, что встретился с Путиным, прибывшим в Анкоридж на саммит с президентом США Дональдом Трампом, руководствуясь стремлением к миру и гостеприимством. Однако, как признает Алексий, многие люди упрекнули его в том, что он прямо не обратился к Путину с призывом о необходимости мира в Украине. Архиепископ подчеркивает, что официальная позиция Православной Церкви в Америке, осуждающей российское вторжение в Украину, не изменилась.