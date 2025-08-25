Бес попутал! Православный архиепископ Аляски извиняется за встречу с Путиным
Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий, который в этом месяце встретился с российским лидером Владимиром Путиным во время его визита на Аляску, принес извинения за эту встречу.
Письмо с извинениями архиепископа Ситки и Аляски Алексия опубликовано на сайте Православной Церкви в Америке. В письме митрополиту Православной Церкви в Америке Тихону Алексий пишет, что он хочет искренне извиниться перед теми, кто испытал боль, страдания или недоумение из-за его поступка.
Архиепископ отмечает, что встретился с Путиным, прибывшим в Анкоридж на саммит с президентом США Дональдом Трампом, руководствуясь стремлением к миру и гостеприимством. Однако, как признает Алексий, многие люди упрекнули его в том, что он прямо не обратился к Путину с призывом о необходимости мира в Украине. Архиепископ подчеркивает, что официальная позиция Православной Церкви в Америке, осуждающей российское вторжение в Украину, не изменилась.
«Я глубоко сожалею о вызванном скандале», — пишет Алексий, чье мирское имя Джон Трейдер.
Митрополит Тихон, чье мирское имя Марк Реймонд Моллард, в своем заявлении отмечает, что Алексий встретился с Путиным по собственной инициативе, без благословения Синода. Он обращает внимание, что церковь по-прежнему осуждает войну и призывает немедленно прекратить ее.
Алексий встретился с Путиным 15 августа на кладбище в Анкоридже, где похоронены советские военные летчики времен Второй мировой войны. Архиепископ подарил Путину икону, а Путин вручил Алексию две иконы.
Православная Церковь в Америке является независимой от Московского патриархата. Ее прихожане — это православные, живущие в США и Канаде, среди которых много украинцев.