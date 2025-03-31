Официальные выходные для латвийских женщин в период менструации: если согласны - подписывайтесь!

Автор инициативы убеждена, что благодаря этому женщины смогут восстановить силы и оправиться от физического и эмоционального дискомфорта, вызванного менструацией, уменьшить необходимость в использовании обезболивающих. Кроме того, сотрудницы почувствуют себя оцененными и понятыми, что способствует лояльности, продуктивности труда и позитивному отношению к работодателю. Также можно надеяться на снижение уровня выгорания и стресса, так как возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем и психическое истощение. А еще это способствует уменьшению стигмы – такие изменения помогут обществу стать более открытым и понимающим особенности женского биологического цикла, снижая табу и стереотипы, связанные с менструацией.