Официальные выходные для латвийских женщин в период менструации: если согласны - подписывайтесь!
В Закон о труде, как считает организатор кампании по сбору подписей, инициированной на портале общественных инициатив Manabalss.lv Мария Ушканова, должна быть внесена новая норма, касающаяся женщин.
Она хочет добиться введения в Закон о труде нормы, предусматривающей право женщин на получение до двух оплачиваемых выходных в период менструации. Это улучшило бы здоровье женщин, их самочувствие и рабочую среду, а также снизило бы стигму, связанную с менструацией. Инициатива также обеспечила бы более понимающее и справедливое отношение к женщинам на рынке труда, как это уже реализовано, например, в Испании и Японии.
Эти выходные предоставлялись бы по выбору и необходимости сотрудницы, чтобы гарантировать соблюдение конфиденциальности и упростить процесс. Работодатель обязан будет обеспечивать такие выходные, сохраняя за сотрудницей средний заработок за этот период, подобно тому, как это делается в случае больничных дней, предлагает Ушканова. Использование таких выходных могло бы фиксироваться в системе учета рабочего времени под специальной отметкой - "отпуск по менструации". Такая система уже действует в нескольких странах, и ее можно адаптировать к латвийскому правовому регулированию, не перегружая административные ресурсы.
Автор инициативы убеждена, что благодаря этому женщины смогут восстановить силы и оправиться от физического и эмоционального дискомфорта, вызванного менструацией, уменьшить необходимость в использовании обезболивающих. Кроме того, сотрудницы почувствуют себя оцененными и понятыми, что способствует лояльности, продуктивности труда и позитивному отношению к работодателю. Также можно надеяться на снижение уровня выгорания и стресса, так как возможность отдохнуть в нужный момент помогает предотвратить долгосрочные проблемы со здоровьем и психическое истощение. А еще это способствует уменьшению стигмы – такие изменения помогут обществу стать более открытым и понимающим особенности женского биологического цикла, снижая табу и стереотипы, связанные с менструацией.