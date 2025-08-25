Все больше латвийских женщин выбирают заморозку яйцеклеток
Средний возраст женщин, которые решают сохранить свои яйцеклетки путем заморозки, составляет 35 лет. В этом году такую процедуру в клинике Embrions прошли 20 женщин, что на 5% больше, чем годом ранее, сообщила представитель клиники Зане Дзалбе.
Чаще всего к заморозке яйцеклеток прибегают пациентки из Латвии, проживающие за рубежом. По наблюдениям клиники, женщины выбирают эту процедуру для сохранения репродуктивных клеток, чтобы повысить вероятность успешной беременности, в том числе в случае снижения фертильности. Это связано и с тем, что решение о рождении ребёнка всё чаще принимается в более зрелом возрасте.
Медики отмечают, что нередко женщины начинают думать о детях слишком поздно, когда естественная фертильность уже утрачена, и приходится использовать донорские яйцеклетки для искусственного оплодотворения.
Государство оплачивает процедуры искусственного оплодотворения женщинам до 40 лет (ранее — до 37 лет). Это значит, что пациентка, достигшая, например, 40 лет и 2 месяцев, имеет право начать государственную программу стимуляции яйцеклеток и пройти её до переноса эмбриона.
С 1 января 2024 года пациенты с онкологическими заболеваниями, которым в ходе лечения необходима химиотерапия, существенно влияющая на фертильность, получили право бесплатно замораживать и хранить яйцеклетки или сперматозоиды сроком до 10 лет (но не позже достижения 40-летнего возраста), при наличии заключения консилиума врачей.
На данный момент государство финансирует две процедуры искусственного оплодотворения. В 2025 году расходы бюджета на это составляют 2,6 млн евро. По данным Национальной службы здравоохранения, в 2024 году благодаря государственному финансированию родились 625 детей — это каждые 20-е роды в стране.
В Латвии также доступны оплачиваемые государством услуги по диагностике бесплодия: консультации специалистов, необходимые обследования, компенсируемые медикаменты. С момента введения государственной программы искусственного оплодотворения в 2012 году в стране проведено более 9000 процедур, и примерно в половине случаев они завершились успешной беременностью.