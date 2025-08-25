Все больше латвийских женщин выбирают заморозку яйцеклеток

Чаще всего к заморозке яйцеклеток прибегают пациентки из Латвии, проживающие за рубежом. По наблюдениям клиники, женщины выбирают эту процедуру для сохранения репродуктивных клеток, чтобы повысить вероятность успешной беременности, в том числе в случае снижения фертильности. Это связано и с тем, что решение о рождении ребёнка всё чаще принимается в более зрелом возрасте.