В 2025 году Латвия получила 28 500 российских разрешений для автоперевозок

Белорусским перевозчикам с середины апреля 2022 года запрещено осуществлять грузовые автоперевозки по территории Евросоюза (ЕС). По этой причине с 2023 года Беларусь не осуществляет международный однократный обмен разрешениями на автоперевозки со странами ЕС, а перевозчики из стран ЕС при въезде на территорию Беларуси могут приобрести разрешения на международные грузовые автоперевозки в Белорусской транспортной инспекции.