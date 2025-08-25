В 2025 году Латвия получила 28 500 российских разрешений для автоперевозок
В первом полугодии 2025 года российскими разрешениями для международных автоперевозок воспользовались лишь 16,9% латвийских лицензированных перевозчиков — заметно меньше, чем годом ранее, сообщили в Автотранспортной дирекции (АТД).
Из 2272 латвийских международных грузоперевозчиков 384 перевозчика получили хотя бы одно разрешение на международные автоперевозки по России.
АТД подчеркивает, что в 2025 году осуществлен обмен разрешениями на международные грузовые автоперевозки в размере 25% от годовой квоты и Латвия получила 28 500 разрешений. В первом полугодии АТД выдала 43,7% от полученных разрешений.
Актуализация вопроса об обмене дополнительными разрешениями, действительными в 2025 году, не планируется, подчеркнули в дирекции.
Белорусским перевозчикам с середины апреля 2022 года запрещено осуществлять грузовые автоперевозки по территории Евросоюза (ЕС). По этой причине с 2023 года Беларусь не осуществляет международный однократный обмен разрешениями на автоперевозки со странами ЕС, а перевозчики из стран ЕС при въезде на территорию Беларуси могут приобрести разрешения на международные грузовые автоперевозки в Белорусской транспортной инспекции.
В Министерстве сообщения ранее сообщили, что латвийские перевозчики в основном осуществляют двусторонние и транзитные перевозки через территорию России, что является самым дешевым и быстрым маршрутом для обеспечения перевозок в и из региона Центральной Азии.
Обмен с Россией разрешениями на 2023 год был осуществлен в объеме 75%, а обмен разрешениями на 2024 год - в объеме 50% от годовой квоты. В этом году квота на выдаваемые разрешения сокращена вдвое по сравнению с 2024 годом.
Как сообщалось, в прошлом году перевозки в направлении России осуществляли 22,9% всех лицензированных в Латвии перевозчиков.