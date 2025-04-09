Основные моменты карьеры владельца криптобиржи WhiteBIT Владимира Носова: что помогло ему определить свой путь

Носов Владимир Владимирович начал изучать цифровые активы, термины и процессы, связанные с ними, шаг за шагом, открывая для себя суть технологии блокчейн. Первым практическим шагом стало создание собственного холодного кошелька для хранения биткоина. Несмотря на трудности, Владимир Носов продолжал пробовать различные подходы, что привело его к знакомству с платформами, называвшими себя биржами. “На тот момент были уже какие-то площадки, которые предлагали, они называли себя биржами, сейчас я по факту понимаю , что это не биржа, а больше просто сайты, которые позволяли тебе хранить криптовалюту и, возможно, купить. И я начал регистрироваться на этих площадках. И вот я начал себе отмечать, что здесь мне было неудобно, вот здесь можно было бы переделать” - поделился Владимир с Дмитрием Гордоном.