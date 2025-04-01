Двое заболевших детей находятся в крайне тяжелом состоянии, а источник опасной инфекции по-прежнему не найден
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) состояние 12 детей, инфицированных опасной кишечной палочкой E. coli, оценивается как тяжелое, причем двое из них находятся в очень тяжелом состоянии, сообщили в больнице агентству LETA.
В настоящее время в BKUS проходят лечение 20 детей с подтвержденной инфекцией E. coli, продуцирующей шигатоксин. Из них 18 детей находятся в инфекционном отделении, а двое – в отделении интенсивной терапии. Все дети, проходящие лечение в больнице, находятся под пристальным наблюдением.
С начала вспышки инфекции из BKUS были выписаны семь детей, у которых была диагностирована инфекция E. coli, но их состояние позволило продолжить лечение амбулаторно после периода наблюдения.
До настоящего времени в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировано 46 случаев заражения, включая четырех взрослых. Сегодня поступило шесть срочных сообщений о случаях инфекции, среди заболевших еще двое взрослых – все заболевшие сегодня проходят амбулаторное лечение, за исключением одного ребенка, который госпитализирован. До этого сообщалось о случаях заболевания в различных пригородах Риги, а также в Саласпилсе, Адажи, Сигулде, Цесисе, Южной Курземе, Ропажи и Кекаве. Теперь к ним присоединился и Елгавский край.
Ранее сообщалось, что во вторник Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты лабораторных исследований 55 образцов пищевых продуктов, отобранных в детских садах, где ранее были зарегистрированы случаи заражения инфекцией E. coli. Ни в одном из образцов бактерия не была обнаружена. Проверки проводились для различных готовых блюд, а также сырьевых продуктов, включая капусту, очищенную морковь и китайскую капусту. Также были получены результаты образцов клубники и черники, взятых в местах торговли продуктами питания, и в них патогенная кишечная палочка не была обнаружена. В PVD агентству LETA объяснили, что в детских садах было отобрано в общей сложности 80 образцов пищевых продуктов.
Кроме того, в PVD подчеркнули, что эпидемиологическое расследование проводит Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Все результаты, полученные в ходе этого расследования, включая проверки, проведенные PVD, и результаты лабораторных исследований, передаются эпидемиологам для анализа. PVD также напоминает, что перед употреблением в пищу фрукты, овощи, ягоды, салаты и микрозелень следует тщательно промывать.