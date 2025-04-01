Двое заболевших детей находятся в крайне тяжелом состоянии, а источник опасной инфекции по-прежнему не найден

Ранее сообщалось, что во вторник Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила результаты лабораторных исследований 55 образцов пищевых продуктов, отобранных в детских садах, где ранее были зарегистрированы случаи заражения инфекцией E. coli. Ни в одном из образцов бактерия не была обнаружена. Проверки проводились для различных готовых блюд, а также сырьевых продуктов, включая капусту, очищенную морковь и китайскую капусту. Также были получены результаты образцов клубники и черники, взятых в местах торговли продуктами питания, и в них патогенная кишечная палочка не была обнаружена. В PVD агентству LETA объяснили, что в детских садах было отобрано в общей сложности 80 образцов пищевых продуктов.