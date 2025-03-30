Готовы ли мы к новым правилам в 2026 году? Качество воздуха в Латвии оценивают как среднее
Требования Европейского союза (ЕС) к качеству воздуха с 2026 года станут строже. В настоящее время качество воздуха в Латвии оценивается как среднее. В Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) признают, что с вступлением в силу новых, более строгих нормативов существует риск превышения допустимых уровней загрязнения воздуха. Метеоролог Том Брицис отметил, что в Риге основная проблема — отопление и чистота улиц. Уборка улиц от песка, пыли и соли существенно влияет на качество воздуха, сообщила передача «Факты о среде» на Латвийском телевидении.
В Латвии установлены восемь станций измерения качества воздуха — в Риге, Лиепае, Резекне, Вентспилсе и Руцаве. В ближайшее время их число планируется увеличить. Как рассказала руководитель отдела мониторинга Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Ивета Индриксоне, станции круглосуточно фиксируют данные по основным загрязнителям — диоксиду серы и азота, твердым частицам, озону и бензолу. Также в лабораторных условиях анализируются образцы пыли на содержание тяжелых металлов и углеводородов, сообщает LSM.
Главной проблемой для Латвии остается загрязнение воздуха твердыми частицами, которые способны проникать в организм человека и вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Их источниками могут быть промышленность, транспорт, системы отопления, а также сажа и пыль от лесных пожаров и палов.
Значительная часть загрязнения — местная, но все чаще фиксируется и трансграничное загрязнение. Например, в апреле прошлого года Латвию накрыло облако пыли из Сахары, и предельно допустимые нормы были превышены в 3–4 раза.
По словам метеоролога Тома Брициса, более половины загрязнения PM2.5 и PM10 приходится на выбросы из-за пределов Латвии — из промышленных регионов Польши, Германии, Украины, Беларуси и окрестностей Санкт-Петербурга. Это загрязнение приходит с воздушными массами, которые не только переносят, но и накапливают местные выбросы, особенно в периоды атмосферной инверсии — поздней осенью и ранней весной.
Но и местного загрязнения хватает. В Риге основной вклад вносят неубранные противогололедные материалы и активное использование дровяного отопления. В отдельные годы именно из-за песка и соли, разбросанных на улицах, допущенные нормы загрязнения воздуха превышались.
Согласно правилам Кабинета министров, превышение нормы допускается не более чем в течение 35 дней в году. В Рижской думе сообщили, что в 2020 и 2021 годах это требование было нарушено, но в 2024 году — только в течение 20 дней.
Каждое вещество имеет свои нормативы — как среднегодовые, так и суточные. Большую роль в рассеивании загрязнений играют погодные условия: дождь и ветер — лучшие очистители воздуха.
Последний серьезный эпизод загрязнения зафиксировали в феврале — сочетание трансграничного загрязнения, локальных выбросов и неблагоприятных погодных условий вызвало ухудшение качества воздуха по всей Латвии, особенно в густонаселенных районах.
В LVĢMC отмечают: по уровню загрязнения воздуха Латвия находится в среднем положении — лучше, чем в Центральной Европе, но хуже, чем в Скандинавии. Курс должен быть взят на «скандинавский сценарий».
Большое значение для качества воздуха имеет уборка улиц. В последние годы в Риге начали убирать проезжую часть уже в марте — при стабильной температуре выше нуля, применяя вакуумные пылесосы и полив.
Грунтовые улицы обрабатывают двойным покрытием, чтобы сократить пылеобразование, но, по словам Брициса, этого все еще недостаточно. Он отметил: «Когда мы весной в солнечные и ветреные дни перестанем чувствовать песок на лице, тогда можно будет говорить о реальном улучшении». Также улучшать качество воздуха помогают зеленые зоны. Парки — особенно в густонаселенных районах — играют роль «легких города».
С 2026 года в ЕС вступят в силу новые, значительно более строгие нормы по качеству воздуха. По словам представителя LVĢMC, годовые предельные значения для твердых частиц и диоксида азота будут ужесточены вдвое. А это значит, что у Латвии — при сохранении текущего уровня загрязнения — есть высокий риск не уложиться в новые нормативы.