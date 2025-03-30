Готовы ли мы к новым правилам в 2026 году? Качество воздуха в Латвии оценивают как среднее

С 2026 года в ЕС вступят в силу новые, значительно более строгие нормы по качеству воздуха. По словам представителя LVĢMC, годовые предельные значения для твердых частиц и диоксида азота будут ужесточены вдвое. А это значит, что у Латвии — при сохранении текущего уровня загрязнения — есть высокий риск не уложиться в новые нормативы.