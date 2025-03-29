Рига обновляет правила содержания домашних животных: поводки, штрафы и предложения жителей
Рижское самоуправление разработало новые правила по благополучию домашних животных в столице, в которых указаны территории, где и когда можно находиться с собакой на поводке или без него, а также установлены порядок отлова бродячих животных и регистрация домашних питомцев. С 27 марта по 10 апреля проект правил выставлен на общественное обсуждение.
Жители и неправительственные организации могут высказать свои предложения на сайте самоуправления riga.lv.
Как уже сообщалось, при рассмотрении проекта правил на заседании Комитета по вопросам жилья и окружающей среды обсуждались различные привычки домашних животных и их владельцев, а также анализировались действующие в настоящее время правила, в том числе вопрос о применении сбора за содержание собаки в будущем. Председатель комитета Виестур Зепс обратил внимание на три важных пункта, которые предусмотрены или могут быть урегулированы правилами, а именно: сам по себе сбор за содержание собак, сколько и каким образом он взимается и расходуется, в том числе на создание площадок и другой инфраструктуры для собак; обязательность поводка всегда и везде или с определёнными исключениями; участие домашних животных в общественных мероприятиях. «Цель правил — способствовать формированию здоровой и чистой среды на территории самоуправления, чтобы содержание домашних животных не представляло угрозу для людей и других животных, предотвратить появление бродячих животных, а также обеспечить регистрацию домашних питомцев. Сейчас мы передали проект правил на более широкое общественное обсуждение. Я также поручил Департаменту жилья и окружающей среды серьезно оценить целесообразность сбора за содержание собак. Если де-факто на данный момент этот сбор уплачивает только 15 % владельцев, а на его контроль и администрирование тратятся такие же средства, то сбор следует отменить. Либо наоборот — пересмотреть цель сбора и доказать обществу, что эти средства действительно инвестируются в инфраструктуру — в собачьи площадки и прочее. После общественного обсуждения мы тщательно рассмотрим все предложения и внесем необходимые дополнения в правила», — отметил Зепс.
О прогулках с собаками
В проекте правил предусмотрено, что, как и прежде, с собакой можно находиться в общественных местах на территории самоуправления, за исключением детских игровых площадок, спортивных площадок учебных заведений, официальных городских пляжей, мест проведения общественных мероприятий, где организатор не предусмотрел возможность присутствия собак, и других мест, определенных в нормативных актах самоуправления.
Как новшество, будет разрешено находиться с собакой без поводка в парках, садах и скверах самоуправления с 22:00 до 7:00, а также в специально оборудованных и огороженных зонах для выгула собак, в городских лесах и лесопарках в любое время суток, за исключением отдельных участков.
Владельцы или держатели домашних животных будут обязаны по требованию сотрудника Рижской муниципальной полиции показать животное, зафиксировав его, чтобы можно было безопасно и без препятствий считать номер идентификационного микрочипа.
Отлов бродячих животных
Согласно проекту правил, владелец животного обязан будет возместить самоуправлению расходы, понесенные при отлове, транспортировке, ветеринарной помощи и содержании в приюте бродячего или оказавшегося в беспомощном состоянии животного.
О сборе за содержание собаки
Сбор за содержание собаки ранее составлял 10 евро в год, при этом были предусмотрены льготы для отдельных категорий жителей. На территории Рижского самоуправления, согласно данным Центра сельскохозяйственных данных, зарегистрировано более 56 000 собак, но реально в виде сбора поступает значительно меньше. Например, в 2022 году — всего около 64 000 евро. Эти средства направляются на обустройство и содержание площадок для выгула собак, а также на заботу о бродячих и беспомощных животных.