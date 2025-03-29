Рига обновляет правила содержания домашних животных: поводки, штрафы и предложения жителей

Как уже сообщалось, при рассмотрении проекта правил на заседании Комитета по вопросам жилья и окружающей среды обсуждались различные привычки домашних животных и их владельцев, а также анализировались действующие в настоящее время правила, в том числе вопрос о применении сбора за содержание собаки в будущем. Председатель комитета Виестур Зепс обратил внимание на три важных пункта, которые предусмотрены или могут быть урегулированы правилами, а именно: сам по себе сбор за содержание собак, сколько и каким образом он взимается и расходуется, в том числе на создание площадок и другой инфраструктуры для собак; обязательность поводка всегда и везде или с определёнными исключениями; участие домашних животных в общественных мероприятиях. «Цель правил — способствовать формированию здоровой и чистой среды на территории самоуправления, чтобы содержание домашних животных не представляло угрозу для людей и других животных, предотвратить появление бродячих животных, а также обеспечить регистрацию домашних питомцев. Сейчас мы передали проект правил на более широкое общественное обсуждение. Я также поручил Департаменту жилья и окружающей среды серьезно оценить целесообразность сбора за содержание собак. Если де-факто на данный момент этот сбор уплачивает только 15 % владельцев, а на его контроль и администрирование тратятся такие же средства, то сбор следует отменить. Либо наоборот — пересмотреть цель сбора и доказать обществу, что эти средства действительно инвестируются в инфраструктуру — в собачьи площадки и прочее. После общественного обсуждения мы тщательно рассмотрим все предложения и внесем необходимые дополнения в правила», — отметил Зепс.