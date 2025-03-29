Благоустройство набережной Мукусалас: там появится уникальная смотровая площадка в виде отражения "Замка света"

Площадка будет выполнена в виде многоуровневой железобетонной платформы с дизайнерской подсветкой, встроенной в ступени, с местами для сидения. Она также обеспечит возможность временной швартовки судов и лодок. Форма смотровой площадки уникальна как по размеру, так и по дизайну — она символизирует отражение «Замка света» (Национальной библиотеки) в водах Даугавы. Такой объект в акватории Даугавы строится впервые, и в нем реализованы решения, ранее не использовавшиеся в градостроительстве Риги. Площадка откроет красивый вид на Старую Ригу и обеспечит круглогодичный доступ к реке.