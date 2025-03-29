Благоустройство набережной Мукусалас: там появится уникальная смотровая площадка в виде отражения "Замка света"
После технологического перерыва 1 апреля планируется возобновить строительные работы на набережной улицы Мукусалас, где создается визуально привлекательная, современная и благоустроенная городская среда для рижан и туристов.
На самом протяженном участке променада — от кольцевой развязки на Мукусалас до Железнодорожного моста — продолжится укладка покрытия, строительство инженерных коммуникаций и благоустройство территории. В некоторых местах уже высажены зеленые насаждения, установлены перила и уложено новое покрытие. В этом году на этом отрезке в Даугаве построят три понтона, две выступающие треугольные смотровые площадки, зону активного отдыха для любителей роликовых коньков и велодорожку по всей длине променада.
Ключевые и технически самые сложные работы ведутся между Каменным и Железнодорожным мостом, напротив Латвийской Национальной библиотеки. Там, после укрепления берега и установки новой шпунтовой стены, было почти завершено строительство железобетонной смотровой площадки. В прошлом году были выполнены армирование и бетонирование площадки, а также установлены системы отвода дождевой воды. В этом строительном сезоне будет завершена укладка покрытия из гранитных и бетонных плит, а также продолжится благоустройство территории променада и самой смотровой площадки.
Площадка будет выполнена в виде многоуровневой железобетонной платформы с дизайнерской подсветкой, встроенной в ступени, с местами для сидения. Она также обеспечит возможность временной швартовки судов и лодок. Форма смотровой площадки уникальна как по размеру, так и по дизайну — она символизирует отражение «Замка света» (Национальной библиотеки) в водах Даугавы. Такой объект в акватории Даугавы строится впервые, и в нем реализованы решения, ранее не использовавшиеся в градостроительстве Риги. Площадка откроет красивый вид на Старую Ригу и обеспечит круглогодичный доступ к реке.
У съезда с Каменного моста бетонная конструкция пандуса соединит променад с мостом — по завершении работ он будет удобен как для пешеходов, так и для велосипедистов. В этом году планируется установка перил, укладка покрытия и другие строительные работы.
На участке променада от Каменного моста до дамбы AB основные работы были завершены уже осенью. Здесь установлено современное освещение, высажены растения, обустроена площадка для занятий спортом и установлены скамейки.
Сохраняя историческую и уникальную архитектуру города, в строительстве променада по возможности используются оригинальные материалы и элементы отделки, а также восстановлены исторические перила.
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Реконструкция набережной улицы Мукусалас началась в декабре 2023 года и является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по обновлению городской инфраструктуры. Цель проекта — превратить берег Даугавы в современный, безопасный и привлекательный променад для рижан и гостей столицы.
Во время строительных работ планируется реконструировать 2,3 км набережной, укрепить берег Даугавы, построить инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, обновить инженерные сети и благоустроить территорию, превратив ее в комфортное городское общественное пространство. Завершить реконструкцию планируется к концу 2025 года.
Проект реализуется Управлением развития общественной инфраструктуры Центральной администрации Рижского самоуправления, а строительные работы выполняет SIA Tilts. Общий запланированный объем финансирования на укрепление набережной и строительство связанной инфраструктуры составляет около 20 миллионов евро без НДС. Из них 85% покрываются за счет кредита Государственного казначейства, а 15% — из бюджета Рижского самоуправления.
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