ВИДЕО: число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек, но их может оказаться в 10 раз больше

В главной больнице столицы Мьянмы Нейпьидо сотни пострадавших получают медицинскую помощь, сообщает агентство AFP. Во втором по величине городе страны, Мандалае, обрушились здания. В результате обрушения мечети погибли десять человек. Один из жителей Мандалая рассказал Бирманской службе ВВС, что, по его ощущениям, земля сильно тряслась около 10 секунд. «Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, — вспоминает он. — Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня».