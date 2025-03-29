ВИДЕО: число погибших в результате землетрясения в Мьянме превысило 1000 человек, но их может оказаться в 10 раз больше
Власти Мьянмы сообщили о 1002 погибших и 2376 пострадавших в результате разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 6,4 балла, которые произошли в пятницу, 28 марта. Толчки ощущались также в Китае и Таиланде.
По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения составила 7,7. Эпицентр находился примерно в 16 километрах от города Сикайн, на северо-западе Мьянмы, а гипоцентр залегал на глубине 10 километров. Германский геонаучный институт в Потсдаме оценил землетрясение в 7,4 магнитуды и сообщил, что вскоре после этого на юге региона произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,4.
Землетрясение нанесло значительный ущерб в большой части страны. Есть опасения, что окончательное число жертв может оказаться выше и превысить 10 000, учитывая, что подземные толчки произошли вблизи населенных пунктов, а многие здания недостаточно прочны. Ожидается, что число погибших и пострадавших вырастет по мере разбора завалов.
‼️🇲🇲 Horrific scenes from earthquake-stricken Myanmar, where the death toll has already surpassed 1,000. #earthquake pic.twitter.com/5gF9nlD6CN— Maimunka News (@MaimunkaNews) March 29, 2025
В главной больнице столицы Мьянмы Нейпьидо сотни пострадавших получают медицинскую помощь, сообщает агентство AFP. Во втором по величине городе страны, Мандалае, обрушились здания. В результате обрушения мечети погибли десять человек. Один из жителей Мандалая рассказал Бирманской службе ВВС, что, по его ощущениям, земля сильно тряслась около 10 секунд. «Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, — вспоминает он. — Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня».
В городе Таунгу, на юге страны, при обрушении буддийского монастыря погибли пять человек. В центральной части Мьянмы, в городе Аунбан, разрушена гостиница, под завалами остаются люди, сообщили спасатели в социальных сетях. В регионе Сикайн обрушился мост. Также в разных частях страны повреждены автодороги.
В столице Таиланда, Бангкоке, рухнуло строящееся 30-этажное здание. Обнаружены тела трех погибших, под завалами остаются более 40 строителей, их судьба неизвестна.
Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.— Sumit (@SumitHansd) March 28, 2025
Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.
Pray for Myanmar 🇲🇲 🙏🏻#Myanmar #earthquake #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/7yPoGXMBvK
В китайском городе Жуйли, провинция Юньнань, произошло обрушение зданий, есть пострадавшие. Толчки ощущались даже в Индии.