"Люди просто сгорят!" Из-за бюрократии и самовольно установленных ворот под угрозой находятся человеческие жизни

Владелец квартиры №13, а также член правления общества Vējziedi, управляющего этим зданием, Станкевич объясняет, что ворота были установлены четыре года назад, когда собственник, проживающий за пределами Латвии, без разрешений и согласования с другими владельцами квартир (Лубанас, 172, Ропажский край, Дрейлини), просто построил забор и перекрыл доступ с одной стороны дома. "Он игнорировал все призывы и предупреждения от управляющих и даже самих владельцев квартир о том, что так поступать нельзя", - рассказывает Андрис. "Это нарушение законов, и это опасно для всех жителей. В этом месте должна быть свободная полоса для пожарных машин, но она блокируется этим забором и воротами".