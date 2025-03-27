"Люди просто сгорят!" Из-за бюрократии и самовольно установленных ворот под угрозой находятся человеческие жизни
Андрис Станкевич уже долгое время борется с проблемой, связанной с самовольно установленными воротами возле многоквартирного дома в Ропажском крае, которые, по его словам, "затрудняют доступ пожарных и ставят под угрозу безопасность людей".
Как сообщает порталу Jauns.lv Андрис Станкевич, нарушены несколько законов, и никто не взял на себя ответственность за это самовольное строительство.
Владелец квартиры №13, а также член правления общества Vējziedi, управляющего этим зданием, Станкевич объясняет, что ворота были установлены четыре года назад, когда собственник, проживающий за пределами Латвии, без разрешений и согласования с другими владельцами квартир (Лубанас, 172, Ропажский край, Дрейлини), просто построил забор и перекрыл доступ с одной стороны дома. "Он игнорировал все призывы и предупреждения от управляющих и даже самих владельцев квартир о том, что так поступать нельзя", - рассказывает Андрис. "Это нарушение законов, и это опасно для всех жителей. В этом месте должна быть свободная полоса для пожарных машин, но она блокируется этим забором и воротами".
Андрис активно борется за устранение этого незаконного строительства. Он привлек нескольких сертифицированных экспертов, которые подтвердили, что ворота не только мешают доступу пожарных машин, но и противоречат требованиям, установленным законом. "Мы подали несколько заключений экспертиз, основанных на требованиях пожарной безопасности, которые указывают на явные нарушения", - подчёркивает Станкевич.
В первом заключении экспертов было указано, что на этой полосе для пожарных не должно быть никаких ограничений, даже мангал там ставить нельзя. Во втором заключении эксперты выявили три конкретных нарушения, связанных с этими воротами. Пожарные при проверке перед Рождеством обнаружили, что нарушения устранены, за исключением этого забора. "Они были готовы наложить на нас штраф, и тогда мы с несколькими документами обратились в строительный департамент с просьбой отреагировать", - объясняет Андрис.
"Мы написали в строительный департамент с просьбой отреагировать на это самовольное строительство, но они просто проигнорировали наше заявление. Мы даже получили ответ, который представлял собой копию нашего заявления, и они объяснили, что окончательный ответ будет дан через месяц, но нам нужно отправить им договор управления, который вообще не связан с этим строительством", - рассказывает Андрис.
Он объясняет, что, несмотря на подачу документов и повторные обращения, никто из ответственных лиц, включая строительных инспекторов, не приехал на объект и не составил акт о самовольном строительстве.
"Почему пожарные должны предупреждать о таких проблемах, если строительный департамент обязан устранять такие ситуации? Они не выполняют свою работу, и это может привести к трагедии".
Андрис сравнивает эту ситуацию с трагедией на улице Меркеля, где самовольное строительство привело к гибели людей. "Если мы продолжим игнорировать такие проблемы, это может привести к еще одной трагедии, потому что у пожарных нет доступа ко всем сторонам здания," – подчеркивает Станкевич. "Для таких длинных домов, которые превышают 100 метров, пожарные должны иметь возможность подъезда с обеих сторон. В данном случае совершенно ясно, что эта пожарная полоса заблокирована, и это угрожает жизням людей. Пожарные не могут добраться до семи квартир! Эти люди просто сгорят!"
Он также упомянул, что многие владельцы квартир уже отчаялись, так как проблема существует более четырех лет. "Мы просто просим, чтобы те, кто отвечает за этот вопрос, выполняли свою работу и устранили эту опасную ситуацию. Мы не хотим ждать, пока кто-то станет жертвой."
Строительное управление: просим управляющего немедленно выполнить предписания VUGD
Как сообщает Jauns.lv Строительное управление самоуправления Ропажского края, в его компетенцию не входит устранение нарушений, выявленных VUGD, на частной собственности. Строительное управление не имеет права брать на себя обязанности управляющего и владельца недвижимости. В то же время, как компетентный орган, Строительное управление имеет право информировать владельца и управляющего о выявленных нарушениях и призывать их к их устранению для соблюдения требований пожарной безопасности.
Что касается строительства забора, то согласование в Информационной системе строительства или другой строительной документации для такого строительства не требуется. Согласно общим строительным правилам (постановление Кабинета министров № 500 от 19.08.2014), забор относится к инженерным сооружениям 1-й группы. Порядок его согласования регулируется постановлением Кабинета министров № 253 от 09.05.2017. Согласно пункту 6.3.4 этого документа, подача строительного заявления или другой документации для строительства забора не требуется.
Муниципалитет в своем территориальном планировании может устанавливать детальные технические требования к постройкам, включая заборы, но эти требования не должны противоречить законам и постановлениям Кабинета министров. Муниципалитет не может вводить другие административные процедуры строительства, если Кабинет министров определил, что разрешение Буввалде не требуется.
Объясняя, почему до сих пор ассоциация не получила окончательный ответ, Строительное управление ссылается на статью, согласно которой, если по объективным причинам невозможно уложиться в установленный срок, учреждение может продлить его, но не более чем на четыре месяца с момента получения заявления, уведомив заявителей.
Поскольку для получения мнения возможного адресата административного акта требуется дополнительное время, Строительное управление продлило срок ответа до 18 апреля. Строительное управление также указывает, что согласно статье 863 Гражданского закона, лицо, получающее выгоду от собственности, обязано выполнять связанные с ней обязанности. Согласно статье 9 Закона о пожарной безопасности и пожаротушении, за пожарную безопасность в объекте отвечает владелец здания, строения или земельного участка (или управляющий, если это предусмотрено договором управления). Поскольку VUGD наложило обязательства на управляющего, можно сделать вывод, что ассоциация Vējziedi взяла на себя обязанность контролировать соблюдение пожарных требований в собственности.
Кроме того, статья 1084 Гражданского закона гласит, что владелец здания обязан поддерживать его в безопасном состоянии, в том числе обеспечивать соблюдение требований пожарной безопасности.
Так как нарушения пожарной безопасности угрожают общественной безопасности, владелец или управляющий объектом обязан предпринять необходимые меры для устранения выявленных нарушений. Учитывая вышеизложенное, Строительное управление требует от ассоциации Vējziedi немедленно выполнить предписания VUGD.