Все, кто хотел, уже уехали? Опрос о желающих эмигрировать из Латвии дал неожиданный результат

В Латвии среди сидящих на чемоданах только 8% заявили, что их выталкивает из страны политическая ситуация. Тоже на первый взгляд странная цифра. Впрочем и раньше главным двигателем эмиграции из Латвии была ситуация экономическая, а не политическая.