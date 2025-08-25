Сегодня в Латвии действует желтое предупреждение о сильных ливнях

В течение дня во многих регионах пройдут кратковременные дожди, в Курземе и Видземе - сильные ливни. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.