В Латвии
Сегодня 09:10
Сегодня в Латвии действует желтое предупреждение о сильных ливнях
В понедельник в Латвии ожидается прохладная и дождливая погода, местами возможны грозы, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня во многих регионах пройдут кратковременные дожди, в Курземе и Видземе - сильные ливни. Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +13...+17 градусов.
В Риге днем небо будет проясняться лишь временами, ожидаются ливни, возможна гроза. Температура воздуха в столице не превысит +14...+16 градусов.
Синоптики в понедельник распространили желтое предупреждение о сильных ливнях в западных и центральных регионах Латвии, которое действует до полуночи.