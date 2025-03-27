Поездка на трамвае в Риге обошлась женщине в 40 евро! Она винит мошенничество с QR-кодами, но что говорят в Rīgas satiksme?
В социальной сети Facebook женщина поделилась тревожной публикацией – она отсканировала QR-код в общественном транспорте Риги и позже обнаружила, что с ее карты списали 40 евро. Предприятие Rīgas satiksme отреагировало на эту историю.
«Вчера был тот редкий случай, когда я ехала в общественном транспорте Риги. В 10-м трамвае мне нужно было купить билет, и я радостно отсканировала QR-код, который был наклеен в нескольких местах в вагоне. Сегодня с моей карты списали 40 евро. Я связалась с банком, заблокировала карту и хочу предупредить всех таких же "провинциалов", как я, кто редко пользуется общественным транспортом в столице. Будьте осторожны! Компания называется "FINDANDLOC" и требует ввести данные карты», – говорится в публикации.
Женщина по имени Дита редко бывает в Риге. «Обычно я передвигаюсь на личном транспорте и крайне редко пользуюсь общественным. Обычно покупаю билет в Narvesen, затем просто прикладываю его. Но на той остановке, где я села, Narvesen не было. Поэтому я подумала – куплю билет прямо в трамвае. Разберусь, как это делать».
Инцидент произошел 24 марта около 17:00 в трамвае № 10. «Зайдя в трамвай, я не увидела рядом никакой информации о том, как действовать. Увидела вывешенные QR-коды. Подумала – отсканирую код и посмотрю, что произойдет. Открылась какая-то страница. Как человек, который не знает, как должно выглядеть официальное приложение, я решила, что все в порядке. Запросили данные карты – это не показалось мне странным, потому что в интернет-магазинах их тоже требуют. Если их запрашивают в общественном транспорте Риги, то это кажется безопасным».
Сначала пришло СМС о списании 0,50 евро. «Я подумала – наверное, это нормально, потому что я впервые регистрируюсь. В приложении я не увидела места, где можно купить билет. Тогда я начала волноваться, что еду без билета. Не хотела проблем с контролерами. Затем вспомнила, что у меня в телефоне есть Mobilly, и с его помощью смогла купить билет. Все хорошо – я купила билет и забыла об этом странном приложении».
На следующий день Диту ждал неприятный сюрприз. «С моего счета списали 40 евро. Пришло СМС, поэтому я сразу заметила. Я связалась с банком, они заблокировали карту. Статус платежа был "зарезервирован", поэтому, возможно, удастся вернуть деньги. Компания не зарегистрирована в Латвии. Даже если это звучит так, будто я "упала с Луны", я просто хочу показать, как эта ситуация выглядит со стороны человека, который не живет в Риге. Я не знаю, как должно выглядеть официальное приложение. Кроме того, когда я совершаю покупки в безопасных интернет-магазинах, мне тоже нужно вводить имя и данные карты, поэтому это не показалось мне настолько странным...
Позже я прочитала на знаменитом "мамском" форуме, что мошенники часто наклеивают свои QR-коды поверх настоящих. Но как человек, который не живет в Риге, вообще может об этом знать? В панике, что у меня нет билета, я делала все, что считала правильным. Потом я изучила этот сайт и поняла, что это, возможно, не совсем мошенники, но очень нечестный маркетинг. Размещать свои QR-коды без пояснений именно рядом с валидатором билетов, чтобы такие приезжие, туристы и торопливые люди попадались – это крайне нечестно».
Сотрудники Rīgas satiksme проверили все трамваи
После распространения этой информации компания Rīgas satiksme идентифицировала конкретный трамвай и проверила все QR-коды, находящиеся в нем. Как рассказала Jauns.lv руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане, был проверен конкретный трамвай №10, который 24 марта около 17:00 направлялся в центр. Также, в целях безопасности, были проверены трамваи, курсировавшие до и после этого времени. «Мы ничего не нашли! Совсем ничего! Технические сотрудники подошли ко всем QR-кодам и отсканировали их. Никаких наклеек поверх не было! Также не было обнаружено никаких следов того, что что-то было наклеено, а затем сорвано или поцарапано», – поясняет Барташевича-Фелдмане.
Она отмечает, что о подобных случаях обязательно нужно сообщать в компанию. «Также не поступило ни одного звонка! Обычно, если возникают какие-то технические проблемы, наш call-центр получает несколько сообщений, но в этот раз – ни одного! В трамвае ежедневно ездит очень много людей. Если бы была такая проблема, скорее всего, мы бы получили еще какие-то сигналы».
Барташевича-Фелдмане призывает людей сообщать, если кто-то еще столкнулся с подобной или идентичной ситуацией. Она также отмечает, что видеозаписи хранятся в течение нескольких дней, что могло бы помочь идентифицировать личности, если бы действительно что-то было наклеено поверх оригинальных QR-кодов.
Кроме того, она рекомендует женщине проверить, где она совершала покупки в последние дни, так как возможна и другая причина. «Иногда проходит несколько дней, прежде чем списывается платеж. И не всегда название магазина совпадает с названием компании, которая отображается в выписке».