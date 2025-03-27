Поездка на трамвае в Риге обошлась женщине в 40 евро! Она винит мошенничество с QR-кодами, но что говорят в Rīgas satiksme?

Позже я прочитала на знаменитом "мамском" форуме, что мошенники часто наклеивают свои QR-коды поверх настоящих. Но как человек, который не живет в Риге, вообще может об этом знать? В панике, что у меня нет билета, я делала все, что считала правильным. Потом я изучила этот сайт и поняла, что это, возможно, не совсем мошенники, но очень нечестный маркетинг. Размещать свои QR-коды без пояснений именно рядом с валидатором билетов, чтобы такие приезжие, туристы и торопливые люди попадались – это крайне нечестно».