Новая жизнь после 50: в Латвии запускается проект поддержки старшего поколения

Мероприятия проекта будут проводиться в пяти регионах Латвии — Латгале, Курземе, Видземе, Земгале и Риге. В каждом из них пройдет один онлайн-вебинар и одна очная мастер-класс-сессия. Все активности ориентированы на людей старше 50 лет, которые подвержены риску социальной изоляции или дискриминации. Организаторы приглашают принять участие всех, кто хочет «перезапустить» свою профессиональную жизнь, вернуться на рынок труда или начать собственное дело. Участие во всех мероприятиях — бесплатное.