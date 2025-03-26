Новая жизнь после 50: в Латвии запускается проект поддержки старшего поколения
С целью содействовать равным возможностям и обеспечить более активное участие в рынке труда для людей, находящихся в группе риска дискриминации по возрасту, в Латвии запускается новый проект — «Содействие экономической активности лиц, подверженных риску возрастной дискриминации». В рамках проекта в 2025 году во всех регионах Латвии пройдут бесплатные вебинары и практические мастер-классы.
Цель проекта — стимулировать экономическую активность людей старше 50 лет, снизить риски возрастной дискриминации и социальной изоляции, а также предоставить знания, мотивацию и практическую поддержку для начала профессиональной или хозяйственной деятельности.
Проект реализует организация Creative Initiative Hub, финансирование осуществляется из программы политики сплоченности Европейского союза на 2021–2027 годы, в рамках специальной цели 4.3.4 «Содействие активному включению с целью продвижения равных возможностей, недискриминации и активного участия, а также улучшения занятости, особенно для уязвимых групп населения», подмероприятия 4.3.4.2 «Поддержка для обеспечения равных прав и возможностей в различных сферах жизни для лиц, подверженных риску дискриминации».
Мероприятия проекта будут проводиться в пяти регионах Латвии — Латгале, Курземе, Видземе, Земгале и Риге. В каждом из них пройдет один онлайн-вебинар и одна очная мастер-класс-сессия. Все активности ориентированы на людей старше 50 лет, которые подвержены риску социальной изоляции или дискриминации. Организаторы приглашают принять участие всех, кто хочет «перезапустить» свою профессиональную жизнь, вернуться на рынок труда или начать собственное дело. Участие во всех мероприятиях — бесплатное.
Первый вебинар «Капитал опыта: развитие после 50» для жителей Латгальского региона состоится 4 апреля 2025 года с 10:00 до 12:00. Зарегистрироваться можно до 2 апреля 2025 года по ссылке.
Участники вебинара получат практические советы по развитию карьеры, узнают о возможностях поддержки со стороны самоуправлений и ЕС, а также о том, как превратить свое хобби в бизнес. В программе — истории успеха, советы по поиску работы и консультации экспертов.
Первый очный мастер-класс «От мечты к своему бизнесу: вдохновение и опыт» для самых активных жителей Латгале запланирован в Резекне 25 апреля. В ходе мастер-класса участники смогут сформулировать свою бизнес-идею, получить индивидуальные консультации и поэтапно ознакомиться с процессом запуска предпринимательской деятельности.
Согласно статистике, более трети трудоспособного населения Латвии находится в возрастной группе от 55 до 64 лет. При этом именно эта группа часто сталкивается с ограниченными возможностями включения в рынок труда или запуска собственного бизнеса. Цель проекта — способствовать финансовой независимости, самореализации и социальной интеграции этих людей, а также бороться со стереотипами о возрасте на рынке труда.
В реализацию проекта будут также вовлечены органы самоуправления и общественные организации. Планируется участие вдохновляющих спикеров, которые смогут поддержать и мотивировать людей старше 50 лет осознать свой потенциал, выйти на рынок труда или начать бизнес, тем самым снижая риски дискриминации в обществе.