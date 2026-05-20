Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 20 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет.
Телец
Сегодня не стоит ни на шаг отходить от собственных принципов. Принципиальность будет оценена по достоинству, а положительная оценка всегда полезна, от кого бы она ни исходила.
Близнецы
Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.
Рак
Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени.
Лев
Сегодня ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо, напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимости в которых, надо полагать, не будет.
Дева
Сегодня вам должен представиться на редкость удобный случай, чтобы восстановить когда-то сданные позиции. Не упустите его, следующий может представиться нескоро.
Весы
Убедитесь, что вы в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то на глаза. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вы вполне можете выйти из дому в тапочках.
Скорпион
Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.
Стрелец
Вас ждет весьма захватывающий вечер. Подготовьтесь к нему.
Козерог
Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.
Водолей
Сегодня ваше настроение может оказаться очень переменчивым. В связи с этим обстоятельством день лучше провести с тем, кто к вам давно привык и способен вас понять (с любимой собакой, например).
Рыбы
Поступайте сегодня так, как удобно вам, пусть остальные подождут. Кто-то может и обидится, но большинство зауважает.