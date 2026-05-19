Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Будьте предельно аккуратны сегодня. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить немало усилий для того, чтобы остаться невредимым самому, не говоря уже о целости означенных предметов.
Телец
Если вы сегодня позволите себе расслабиться и перестать контролировать происходящее, цена подобного легкомыслия может оказаться высоковатой. Отдохнуть нынче не удастся.
Близнецы
Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи. Но с одним условием - если готовить ужин вам не придется самому.
Рак
Сегодня вы, возможно, будете испытывать жгучее желание побыть наедине с самим собой, и, естественно, границы вашей территории будут постоянно нарушать. Не стоит отстреливать нарушителей, достаточно повесить на дверь замок и отключить телефон.
Лев
Конечно, лучше бы договориться мирным путем, однако, если вас никак не желают слушать, придется идти напролом. Сегодня вы не можете себе позволить отступить.
Дева
Сегодня просто будьте собой. В конце концов, вы же совершенно удивительный человек, таких просто больше нет. Отсутствие необходимости поддерживать какой-либо имидж лишь добавит вам привлекательности.
Весы
Сегодня у вас немного разыграется воображение. Не так, чтобы уж совсем до розовых слонов, но порядочно. В связи с этим не стоит нынче кого-либо в чем-либо убеждать. Вполне возможно, что вы сами заблуждаетесь.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы найти то, что вы когда-то потеряли. Или потерять то, что когда-то нашли. В любом случае старайтесь не давать волю эмоциям.
Стрелец
Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме. О, если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками! Но, увы. Придется речь готовить в письменном виде.
Козерог
Сегодня все будет происходить не совсем так, как вы запланировали, скорее - в точности наоборот. Подготовьтесь заранее - разверните свои планы на сто восемьдесят градусов, и вы добьетесь желаемого.
Водолей
Сегодняшний день не подходит для активных действий, зато идеален для размышлений. К вечеру вас может ожидать сюрприз.
Рыбы
Ни в коем случае не давайте сегодня пустых обещаний, чтобы отвязаться от просителя. Их вам припомнят столько раз и в таких выражениях, что вы жестоко об этом пожалеете.