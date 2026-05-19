"Через 30 лет здесь будут трущобы": девелоперы жестко оценили будущее центра Риги
Центр Риги - крупнейший актив Латвии, но сейчас он запущен, и, если ничего не изменится, через 30 лет здесь будут трущобы. Столь мрачную картину недавно обрисовал руководитель Латвийского альянса девелоперов недвижимости Интс Далдерис.
Он не скрывает, что в глазах девелоперов центр столицы - не слишком привлекателен. Запущенной болезнью являются и пустующие помещения на первых, а нередко и на других этажах зданий, причем в последнее время они появились и на тех улицах, которые считались оживленными, пишет Delfi.lv. "Это парадокс - центр Риги имеет большой потенциал. Наследие югендстиля - крупнейшее в Балтии, и в этом отношении мы уникальны. Парки, Даугава, близость порта. Но все это как-то не складывается в дружественную для человека картину", - говорит руководитель компании по недвижимости Vestabalt Лига Плауде-Стуковенко.
Девелоперы недвижимости не раз заявляли, что реализацию проектов в центре города тормозят различные требования, согласование занимает много времени, и особенно это касается реновации исторических зданий. Однако и строительство новых домов порой "застревает". Плауде-Стуковенко отмечает, что в центре тоже строятся новые дома и реновируются старые, но есть фактор, с которым приходится считаться: круг клиентов - тех, кто хотел бы купить историческую недвижимость, - невелик. "Моя боль - это старые, красивые дома в центре", - говорит руководитель компании. Они нуждаются в крупных инвестициях, однако, зная необходимую для покупки сумму, расходы на реновацию и общие затраты на строительство, становится понятно, что в итоге продать квартиры с прибылью будет почти невозможно.
Vestabalt управляет довольно большим количеством объектов недвижимости, и, исходя из опыта компании, большой проблемой в центре является плохое состояние инфраструктуры. "Это улицы, тротуары, благоустройство, освещение и тому подобное, не говоря уже о том, что находится под землей. Самое критичное, по нашему опыту как управляющих, - это водное хозяйство, сбор дождевой воды. Коммерческие помещения на цокольном этаже регулярно затапливает. Поэтому центр, на мой взгляд, непривлекателен: люди, живущие за его пределами, не хотят на выходных приезжать сюда с детьми, чтобы погулять", - говорит предприниматель.