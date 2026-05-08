Грандиозный финал: Латвийский симфонический оркестр завершает 100-й сезон шедеврами Бетховена и Васкса
Приглашенная дирижер ЛНСО Кристина Поска.
Латвийский национальный симфонический оркестр (ЛНСО) подводит черту под своим юбилейным 100-м сезоном. 14 мая в 19:00 в Доме Конгрессов состоится торжественный концерт, который станет не только финальным аккордом текущего года, но и первым шагом к масштабному празднованию столетия оркестра, которое продолжится серией специальных выступлений этим летом.

Главным гостем вечера станет один из самых ярких талантов нового поколения европейской классической музыки — эстонский скрипач Ханс Кристиан Авик. Музыкант, стремительно ворвавшийся на мировую сцену после победы на престижном международном конкурсе имени Карла Нильсена в 2022 году, уже успел покорить залы Венского Концертхауса, Эльбской филармонии и нью-йоркского Карнеги-холла.

За дирижерский пульт вернется главная приглашенная дирижер ЛНСО Кристина Поска. Лауреат престижной премии German Conducting Award и художественный руководитель Молодежного оркестра Франции, Поска известна своим глубоким интеллектуальным подходом к партитурам и сотрудничеством с лучшими коллективами мира от Лондона до Торонто.

Выбор произведений для закрытия сезона символичен:

  • Людвиг ван Бетховен: Скрипичный концерт. Вершина скрипичного репертуара, которую называют одним из самых «светлых» опусов композитора. Говорят, что в этой музыке запечатлены самые счастливые чувства влюбленного мастера. Исполнение этого шедевра требует от солиста не только виртуозной техники, но и редкой музыкальной зрелости.
  • Петерис Васкс: Вторая симфония. Коллектив отдаст дань уважения резиденту этого сезона — выдающемуся латвийскому композитору Петерису Васксу. Его Вторая симфония, за которую он получил награду Cannes Classical Music Award, — это монументальное полотно, впервые представленное в лондонском Альберт-холле и ставшее современной классикой.

Хотя 14 мая оркестр официально закрывает сезон в Риге, отдых будет недолгим. Уже летом ЛНСО запустит специальную программу в честь своего векового юбилея, обещая слушателям новые встречи под открытым небом и в региональных концертных залах.

Билеты на закрытие сезона уже доступны в кассах Biļešu Paradīze.

