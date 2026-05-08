Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 8 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня цель будет оправдывать средства. Вам многое простится, если вы добьетесь результата, но надо поспешить.
Телец
Телефон - великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень родственникам и т.д. и т.п., не отрываясь от уютного кресла/дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить?
Близнецы
Сегодня вам суждено сгорать от нетерпения. Свершение того события, которое вы так ждете задержится и, возможно, надолго. Займите себя чем-нибудь, так ведь можно и с ума сойти.
Рак
Сегодняшний день лучше всего провести в компании добрых друзей. О таком отдыхе будет приятно вспомнить.
Лев
Сегодня вам придется в пожарном порядке искать выход для скопившейся внутри вас энергии. Постарайтесь использовать ее на благо человечества. На всех, конечно, не хватит, но окружающим облегчить жизнь можно изрядно.
Дева
Ближайшие часы должны стать золотым обрамлением вашим выдающимся качествам. Только не переборщите с саморекламой, так можно все и испортить.
Весы
Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплой атмосферой. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
Скорпион
Сегодня преуспеет тот, кто способен не только читать, но и писать между строк, причем, желательно, без ошибок.
Стрелец
Сегодня вы можете почувствовать себя потерянным. Постарайтесь провести вечер в компании людей, которые хорошо к вам относятся, это поможет немного скрасить неприятное впечатление от прошедшего дня.
Козерог
Сегодняшний день небесполезно было бы посвятить домашним хлопотам. Дела наверняка найдутся. Не стоит проявлять инициативу - подобные поползновения нынче будут пресечены жесточайшим образом.
Водолей
Сегодня вам будет нелегко сосредоточится на чем-то одном, но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь.
Рыбы
Звезды нынче расположились таким образом, что утренний подъем, а тем паче поход на работу, окажется для вас задачей на редкость сложной, чтоб не сказать "невыполнимой". Как бы то ни было, сделать это все-таки придется - можете записать себе в актив еще один подвиг.