Сможете ли вы увидеть разницу? Тест на различие оттенков стал хитом
Это то, чему большинство из нас учится еще в раннем детстве. Но новый тест заставит вас усомниться во всем, что вы знали о цветах. Тест под названием «What’s My JND?» показывает два цвета и предлагает нажать на линию между ними.
Звучит просто, но по мере прохождения игра усложняется — оттенки становятся все более похожими, и найти границу становится гораздо труднее.
«Вы видите два цвета. Нажмите на линию между ними. Все просто. Сначала легко. Но так будет недолго», — говорится в инструкции к игре.
«С каждым раундом цвета становятся все ближе друг к другу, пока мы не определим ваш порог различия — минимальное изменение цвета, которое вы способны заметить».
Обычно игра состоит примерно из 40 раундов, а средний результат составляет около 0,02.
Игра создана инженером-программистом Китом Сиркелом, который решил выяснить, «насколько точным должно быть восприятие цветов на экране». Чтобы начать, нужно открыть игру и нажать кнопку «Let’s go».
В каждом раунде на экране появляются два цветных блока, и ваша задача — определить границу между ними. После каждого ответа система сообщает, правильно ли вы справились или сильно ошиблись.На первых этапах цвета заметно отличаются — например, серый и синий, коричневый и оранжевый, фиолетовый и синий. Однако со временем оттенки становятся практически неразличимыми.
В конце игры вы получите свой результат и узнаете, как он соотносится с результатами других игроков. Если результат окажется низким, появится ироничное сообщение: «Сурово. Но однажды я сам провалил тест на цветовое восприятие из-за люминесцентного освещения. Окружение имеет значение. Попробуйте снова в темной комнате с высокой яркостью экрана. Или не пробуйте. Я вам не мама».
Если же вы справитесь отлично, вас похвалят: «Действительно впечатляет. Вы превзошли теоретический предел человеческого восприятия, будто это было делом принципа. Я бы заподозрил вас в мошенничестве, но даже не представляю, как здесь можно жульничать».
Для тех, кому этого мало, автор создал усложненный режим — Hard Mode. В нем на экране показывают девять квадратов: восемь одного цвета и один отличается. Нужно найти лишний.
Игра быстро стала популярной — пользователи активно делятся своими результатами в соцсетях. «Это очень увлекательно. Насколько хорошо вы различаете цвета? Какие оттенки можете уловить? Похоже, у меня неплохие способности», — написал один из игроков.
Другой признался: «Некоторые цвета казались мне абсолютно одинаковыми. Я не понимал, где граница. Приходилось крутить экран, но в итоге просто угадывал».
А третий пошутил: «Неплохо, учитывая, что я дальтоник».