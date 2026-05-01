Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Вы, возможно, немножко слишком широко шагаете. Отсюда и трещина на брюках. Придется чуть-чуть умерить шаг.
Телец
Сегодня лучше всего себя будут чувствовать люди, обладающие темпераментом айсберга. Не стоит кипятиться и вам. Постарайтесь обращать поменьше внимания на слова и действия окружающих.
Близнецы
Не позволяйте чьему-то нетерпению захватить и вас. Это будет сродни катастрофе. Вы сегодня наделаете слишком много необдуманных поступков, если не будете внимательнейшим образом следить за каждым своим движением.
Рак
Сегодня вас может посетить некоторое смутное беспокойство, которое принято называть дурным предчувствием. Не то, чтобы ему следовало верить, но некоторую осторожность в той сфере, на которую оно будет указывать проявить следует.
Лев
Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.
Дева
Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
Весы
Сегодня вам придется попотеть, день будет не из легких. Могут возникнуть проблемы с деньгами, не катастрофические, но долготекущие.
Скорпион
Окружающие сегодня будут гораздо больше интересоваться тем, что вы делаете в данный момент, нежели вашими планами на будущее. Так что их лучше не озвучивать - недостаток восторженного внимания может отбить у вас охоту их осуществлять, а это будет обидно.
Стрелец
Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
Козерог
Сегодня стоит искать поддержку, как деловую, так и моральную. Вы вполне можете ее найти, причем в самых неожиданных местах.
Водолей
Сегодня вам удастся найти баланс меж спокойствием и высокой степенью энергичности. Вы хорошо работаете как соло, так и в компании с другими. Это - идеальный момент для массированной реорганизации всего сущего.
Рыбы
Самоуверенность, а иногда и хвастовство иногда может помочь решить проблему, но сегодня оно лишь добавит беспокойства. Постарайтесь никому ничего не обещать.