Гороскоп на май 2026 года: все, что нужно знать каждому знаку зодиака
Ваш полный астрологический прогноз на май 2026 года. Рассказываем о главных датах, переменах в карьере и личной жизни для каждого знака зодиака.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Овен, осознав, что именно вас не хватало для успеха, вы готовы покорить мир. В этом месяце ваше внутреннее пламя горит ярко и неукротимо. Энергия всего месяца ведет вас к Полнолунию в Стрельце 31 мая. Вы использовали это время для роста, и теперь готовы показать свою истинную мощь. Ожидайте восхищения и комплиментов.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Наведя порядок в жизни, вы становитесь открыты для любви. Вы начнете ценить истинные моменты, а не пустой материализм. Ваш новый девиз: «Не все то золото, что блестит». Вы заявите об этой позиции после 2 мая (Меркурий в Тельце), но окончательно внедрите эти изменения в жизнь к Новолунию в вашем знаке 16 мая.
Близнецы (21 июня — 20 июня)
Вы начинаете месяц в расслабленном состоянии, что позволит вам стать душой любой компании. Окружающие даже не подозревали о такой вашей стороне! Портал 5 мая принесет заметные перемены в вашем имидже. После этого весь месяц (и год) — в вашем распоряжении. Наслаждайтесь!
Рак (21 июня — 22 июля)
Ваши действия в этом месяце заставят окружающих изрядно поволноваться. Вы создали резонанс, и теперь пришло время иметь дело с последствиями. Когда 18 мая Марс перейдет в Тельца, а Венера — в ваш знак, ваши истинные намерения станут очевидны для всех. Именно это «разоблачение» ваших планов вызовет наибольший шум.
Лев (23 июля — 22 августа)
Лев, ваши труды по-настоящему поразят людей. Раньше вы только говорили о своих планах, но теперь все увидят их воплощение в жизнь. Пик этого процесса придется на неделю на стыке Тельца и Близнецов (17–23 мая). Это идеальное время для того, чтобы ваши идеи материализовались.
Дева (23 августа — 22 сентября)
В этом месяце вы не идете на компромиссы. Ваша уверенность в себе позволит вам действовать и говорить более решительно, чем привыкли окружающие. Хотя этот импульс задаст Полнолуние 1 мая, именно к 23 мая (первая четверть Луны в вашем знаке) ваши действия полностью совпадут с вашими внутренними убеждениями.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы, в этом мае вы сами пишете свою историю. Вас больше не заботит желание угодить другим — вы заставляете окружающих считаться с вашим голосом. Энергия Тельца и Новолуние 16 мая помогут вам проявить здоровую упрямость в защите своих интересов.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Вы будете впечатлять. Люди не просто уважают вас, они заворожены вашими словами и поступками. Ожидайте бурной реакции на ваши действия 31 мая, когда Плутон станет ретроградным на фоне Полнолуния в Стрельце. Вы умеете удивлять!
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
В этом месяце вы оставляете неизгладимый след в душах людей. Главный вопрос мая: станете ли вы для окружающих приятным подарком или коварной ловушкой? Истина откроется довольно рано, особенно под влиянием Полнолуния в Скорпионе 1 мая.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Вы берете управление в свои руки — и в этом нет ничего нового. Однако в этот раз вы действуете без предупреждений и объяснений. Никто не узнает о ваших планах, пока дело не будет сделано. 18 и 23 мая подтвердят: вы — сила, с которой нельзя не считаться, и вы находитесь под надежной защитой.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Если какие-то моменты в этом месяце вас расстроят, помните: это лишь напоминание о важности командной работы. Делайте свою часть дела и доверяйте другим. С началом сезона Близнецов 20 мая туман рассеется, и после 28-го числа вы снова начнете четко видеть общую картину.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Рыбы, вы наконец-то там, где вашу ценность признают по достоинству. Период, когда вами пользовались, прошел — теперь время для роста. У вас появятся бесконечные возможности для процветания. Хотя фундамент будет заложен 2 мая, ваш «новый сезон» официально начнется с Новолуния в Тельце 16 мая.