Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 30 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня любой пустяк сможет наделать много шуму. Выходя из дому постарайтесь проследить, все ли в порядке - забытая мелочь будет стоить вам целого дня нервотрепки.
Телец
Сегодня ситуация вокруг вас начнет меняться, возможно, отнюдь не в ту сторону, как вы хотелось бы. Больших неприятностей это вам не принесет, но нервы потреплет, причем тем больше, чем большее внимание вы будете этому уделять.
Близнецы
Сегодня над вами посмеются, и, чем более болезненно вы это воспримете, тем больше удовольствия доставите смеющемуся. Зачем же его так радовать?
Рак
Сегодня не стоит строить никаких планов. Этот день лучше прожить одним моментом, ничего не загадывая на будущее. За сегодняшнее легкомыслие расплачиваться не придется.
Лев
Сегодняшний день стоит провести максимально продуктивно, использовав до последней минуты. Вы сможете завершить все дела, за которые возьметесь, так что не ловите ворон - это непозволительная роскошь.
Дева
Тот поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя ваших собственных усилий, кажется начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующую волну. Сегодняшний день хорош для тихих и мирных развлечений.
Весы
Сегодня вы вполне можете заслужить себе титул всезнайки. А вот с каким выражением он будет вам преподноситься, целиком зависит от степени корректности, с которой вы станете высказываться по тому или иному поводу.
Скорпион
Кто-то, сам того не осознавая, усложняет вашу жизнь. Говорить ему об этом бесполезно - обидится и будет усложнять сознательно. Лучше вежливо намекнуть, что вы были бы очень благодарны, если бы означенная особа занялась тем-то.
Стрелец
Самореклама сегодня может завести вас довольно далеко. Будьте осмотрительны, ведь вам могут впоследствии напомнить ваши слова и вежливо попросить просоответствовать.
Козерог
Сегодня вам лучше заняться собственными проблемами, оставив до лучших времен решение чужих. Прежде всего - необходимое, затем уж факультативное. Все вместе не успеете.
Водолей
Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела. Возможности для этого у вас, безусловно, есть, так что дерзайте.
Рыбы
Сегодня наибольшим приоритетом должны пользоваться ваши личные дела, особенно те, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет, на вас даже не слишком обидятся.