"Организм знает, что ему нужно": 82-летняя Зинаида из Мадоны до сих пор привозит медали с соревнований

"Я занимаюсь спортом с семи лет. Сейчас мне 82. Сколько это получается? Семьдесят пять лет в спорте. Все началось с лыж, это мое хобби. В школе, в первом классе, мне прикрепили лыжи к ботинкам с ремешками, и я сразу всех мальчишек обогнала. Видимо, это был талант — до этого я ни разу не училась кататься. С этого и начался мой путь в лыжном спорте. Я представляла школу и район на соревнованиях и всегда показывала хорошие результаты. Потом родились дети, и я решила, что хватит спорта. И вот тут, честно говоря, я почти умерла: стало резко плохо, сердце сжалось, я не могла дышать. В больнице сказали, что не хватает кислорода, выписали лекарства. Но муж их сразу выбросил и сказал: «Лучше пробеги хотя бы 200 метров». Тогда я работала диспетчером на автовокзале, и у автобусных парков Латвии проходили соревнования — пять дисциплин: плавание, стрельба, бег на 60 метров, кросс и метание гранаты", — вспоминает Зинаида.