"Организм знает, что ему нужно": 82-летняя Зинаида из Мадоны до сих пор привозит медали с соревнований
Жизнь жительницы Мадоны Зинаиды Раценая всегда была тесно связана со спортом — от обнаруженного в детстве таланта в лыжных гонках до участия в соревнованиях по всему миру. Ее история — доказательство того, что активный образ жизни может стать ключом к здоровью и радости в любом возрасте.
В 82 года женщина не только ходит и бегает, но и привозит домой медали с соревнований балтийского и международного уровня.
"Я занимаюсь спортом с семи лет. Сейчас мне 82. Сколько это получается? Семьдесят пять лет в спорте. Все началось с лыж, это мое хобби. В школе, в первом классе, мне прикрепили лыжи к ботинкам с ремешками, и я сразу всех мальчишек обогнала. Видимо, это был талант — до этого я ни разу не училась кататься. С этого и начался мой путь в лыжном спорте. Я представляла школу и район на соревнованиях и всегда показывала хорошие результаты. Потом родились дети, и я решила, что хватит спорта. И вот тут, честно говоря, я почти умерла: стало резко плохо, сердце сжалось, я не могла дышать. В больнице сказали, что не хватает кислорода, выписали лекарства. Но муж их сразу выбросил и сказал: «Лучше пробеги хотя бы 200 метров». Тогда я работала диспетчером на автовокзале, и у автобусных парков Латвии проходили соревнования — пять дисциплин: плавание, стрельба, бег на 60 метров, кросс и метание гранаты", — вспоминает Зинаида.
После выхода на пенсию она начала заниматься бегом. После операции на мениске перешла на спортивную ходьбу, которой занимается до сих пор. Недавно она участвовала в соревнованиях в Клайпеде и снова привезла медали. Особенно серьезно Зинаида готовится к международным соревнованиям. За годы появились друзья по всему миру, и каждая встреча приносит радость.
"Каждый раз, когда еду на соревнования, думаю: что меня туда гонит? Могла бы сидеть дома, заниматься огородом, солить огурцы. Но после удачного старта приходит такой восторг, что хочется продолжать. Я чувствую себя заново родившейся. По натуре я ленивая — если нет соревнований, легко могу пропустить тренировку. Дождь — не побегу. Но перед стартами тренируюсь серьезно. Скоро поеду на соревнования на Мадейру (Португалия), буду бежать 10 километров. Готовлюсь пробежать за час. Также будут кросс на 6 км, 1500 метров на стадионе и 5000 метров — четыре дисциплины. Чемодан уже собираю: форма, носки и всё необходимое".
Ее внуки — Ральф и Роберт Лигери — тоже увлеклись бегом. Роберт участвовал в Stirnu buks и бабушка поехала с ним. Перед стартом прошел сильный дождь, трасса превратилась в грязь. Она выбрала дистанцию 7 км, а внук бежал 15. После старта он сказал: «Я всю дорогу думал о тебе — как ты побежишь по таким лужам и грязи». Но она успешно завершила дистанцию.
Дочь Ренате тоже занимается спортом, но предпочитает лыжи и плавание. Сын живет в Риге и больше увлекается хоккеем.
Чтобы чувствовать себя хорошо и бодро как на соревнованиях, так и в повседневной жизни, необходимо дружить со здоровым и сбалансированным питанием. На вопрос, как Зинаида поддерживает форму, она ответила — у каждого это индивидуально. То, что подходит одному, не подойдёт другому.
Несколько лет назад в Вецаки проходил забег на 10 километров по пляжу. По пути группа остановилась на заправке, и один парень купил большой батон с начинкой.
"Я спросила его: что ты делаешь?! А он ответил: «Мне это нужно». И представляете — он выиграл забег. Я бы не смогла бежать с полным желудком. Перед соревнованиями утром я всегда ем овсяную кашу, банан, бутерброд с яйцом и пью кофе. Иногда незадолго до старта могу съесть ещё один банан, но всё зависит от человека. Есть люди, которые не едят мясо, только овощи, но я без мяса не могу. Организм чувствует, что ему нужно. То, что подходит одному, не подойдёт другому.
Так же я не представляю себе бег в длинных штанах или в одежде с длинными рукавами. Всегда надеваю шорты и топ — тогда мне легко и комфортно. В конце концов, мы ведь приезжаем не для того, чтобы рассматривать друг друга, а чтобы соревноваться, и каждый бежит в удобной для себя одежде", — говорит Зинаида.
В спортивной активности участвует и семейная любимица — собака Грейса, которая вместе с Зинаидой ходит к расположенному рядом озеру.
После разговора Зинаида проводит журналистов в свою комнату, чтобы показать уголок с медалями и кубками. Наград так много, что для всех даже не хватает места — часть медалей хранится в коробке, рассортированными по годам. И когда говорят «много», здесь это действительно означает очень-очень много: коробка настолько тяжёлая, что её уже невозможно поднять.
И это, пожалуй, её главная гордость — не только упорные тренировки и награды, но и способность вдохновлять других своим примером. Ведь, как говорит сама Зинаида, её рецепт жизни прост: не переставать двигаться.