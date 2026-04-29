День матери можно отметить без ресторана: идеи, которые превратят обычный дом в праздник
В преддверии Дня матери многие уже начали собирать идеи, как удивить своих любимых мам. Возможно, многие мамы сказали бы, что лучший подарок в этот особенный день - это искреннее внимание и немного времени для отдыха. Это один из случаев, когда важнее всего время, проведенное вместе, и оно становится еще более ценным благодаря праздничной атмосфере и небольшим деталям, отражающим интересы мамы. Дом - это место, где создать такой праздник проще всего.
Согласно опросу IKEA "Жизнь дома", 34% жителей Латвии испытывают самую большую радость дома, проводя время за любимыми занятиями, а 27% - проводя время с близкими. Это указывает на четкую тенденцию: искренний праздник создается через совместные занятия, которые привлекают людей, сближают их и позволяют замедлить темп жизни, пусть даже всего на мгновение.
"В современном праздновании Дня матери все большее значение придается еде, отдыху или творческим занятиям дома. В этот день, как мы заметили, самое важное - это качественное время, проведенное с мамой, и аутентичная атмосфера, отражающая ее интересы и созданная с помощью продуманных деталей - от цветов и ваз до фотографий в рамках, запечатлевших заветные моменты", - говорит руководитель департамента дизайна интерьера IKEA Дариус Римкус.
Празднование за столом - больше, чем просто еда
Возможно, самый простой путь - совместный обед или ужин в День матери - может стать одним из самых мощных способов сблизиться. С этим согласна значительная часть жителей Латвии - каждый четвертый респондент говорит, что получает удовольствие от еды, приготовленной дома.
Для многих сервировка стола становится важным моментом праздника: сочетающаяся посуда, скатерти, столовые приборы, ненавязчивые украшения или цветочные композиции помогают создать визуально гармоничную обстановку. "Эстетика стола влияет не только на визуальный аспект, но и на чувственное восприятие; даже простые блюда, если их подать продуманно, приобретают праздничный характер. Всего нескольких сочетающихся элементов - игривые бокалы или красочной скатерти - достаточно, чтобы превратить обычное домашнее пространство в особенное, праздничное место, говорит Дариус Римкус.
Небольшая пауза на кофе или десерт также может помочь создать праздничное настроение в День матери, особенно если уделить внимание деталям. Домашнее кафе на один день - с кофеваркой, специально подобранными чашками и домашним десертом на красивом блюде - сделает воскресный день особенным и другим, чем обычно.
Кроме того, можно выразить свою признательность, создав для мамы уютный и личностный момент отдыха, с мягким халатом, тапочками, ароматической свечой или оригинальным подсвечником.
Игривость и активные занятия: укрепление связи через совместный опыт
В выходные Дня матери стоит выделить время для физической активности и спонтанных развлечений. Как показывает опрос "Жизнь дома", игривые занятия укрепляют эмоциональные связи между членами семьи. Кроме того, люди, имеющие хобби, чаще чувствуют себя счастливыми дома. Поэтому танцы под любимую музыку или импровизированные развлечения дома - простой способ скрасить день как для мамы, так и для всей семьи.
"Творческие занятия помогают сделать дом не только местом отдыха, но и пространством для самовыражения. Когда среда поощряет эксперименты и веселость, становится легче вовлекаться в процесс, время, проведенное вместе, кажется более наполненным, и можно создать множество незабываемых моментов", - говорит Дариус Римкус.
Творческие занятия также могут стать альтернативой более активным играм - будь то мастер-класс по живописи, рукоделие или простые домашние проекты, например, пересадка цветов в новые горшки. Такие занятия в День матери позволят всей семье активно провести время вместе, и в данном случае процесс важнее результата.