Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 29 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Постарайтесь использовать на всю мощь ваше воображение. Это позволит вам найти ключ к большому профессиональному успеху. Ни в коем случае не останавливайтесь на половине дороги.
Телец
Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.
Близнецы
Сегодня вам не стоит полагаться на Фортуну. Она слепа, и, даже не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель. Вы собираетесь повторить ошибку, которую уже однажды совершали. Нужно ли вам это?
Рак
Время сомнений отошло в прошлое. Сегодня вы будете прекрасно осознавать, чего именно добиваетесь. Более того, вы даже без труда найдете путь к заветной цели. Труднее всего будет на него вступить.
Лев
Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее, или попытайтесь отделаться шуткой. Сегодня не стоит никого посвящать ни в собственные планы, ни в их мотивировки.
Дева
Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.
Весы
Сегодня вам придется иметь дело с кем-то очень непонятливым. И что самое неприятное, при этом наверняка придется старательно улыбаться и всячески демонстрировать восхищение умственными способностями собеседника.
Скорпион
Чем попусту растрачивать энергию на эмоции, тем самым повышая энтропию вселенной, что, как известно, ни к чему хорошему привести не может, ибо приближает ее к состоянию тепловой смерти, займитесь домашними делами.
Стрелец
Было бы желание, а уж возможность и силы у вас найдутся. Придется срочно чего-нибудь возжелать - не пропадать же даром такому дню, когда вы практически всемогущи.
Козерог
Если кто-то вас в чем-то обвиняет, то это серьезный повод задуматься. Особенно если обвинения полностью лишены какого бы то ни было основания.
Водолей
Приготовьте, на всякий случай, жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.
Рыбы
Сегодня вашим козырем будет обезоруживающая честность. Такая тактика поможет приструнить самого грозно противника, ибо крыть-то ему будет и нечем. Правда, этот способ действует лишь на людей с количеством извилин большим либо равным двум.