Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 14 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы ощутите восхитительный вкус поспешности, когда все решается в последнюю минуту, и не остается ни мгновения на раздумья. Кому-то это может понравиться, тем же, кто подобных упражнений не любит, стоит быть готовым ко всему.
Телец
Сегодня вам будет трудно установить с людьми конструктивные отношения. Поэтому, если желаете сделать что-нибудь толковое, лучше отказаться от общества.
Близнецы
Сегодня вы будете несколько легковерны, впрочем, это вам не повредит. Обманывать вас нынче никто не станет, а поверить каким-нибудь безобидным небылицам всегда приятно.
Рак
Сегодня вам не стоит особенно прислушиваться к тому, что будут говорить за вашей спиной. Бог с ними, с завистниками. Нынче вам вообще никто не указ, делайте, что хотите, ничего катастрофического вам натворить не удастся.
Лев
Люди сегодня будут принимать ваши слова чересчур близко к сердцу. Посему будьте аккуратнее в выражениях, а то, не дай Бог, кому-то из ваших собеседников неотложка понадобится.
Дева
Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.
Весы
Не задерживайтесь сегодня, пытаясь что-то доделать, проку от этого все равно не будет. Лучше придите пораньше домой и вытащите домашних в театр, кино или просто погулять.
Скорпион
Сегодняшний день будет легок и приятен. Рекомендуемые занятия - прогулки, вечеринки, и прочая и прочая. Ответственных решений лучше не принимать, хотя они вряд ли и понадобятся.
Стрелец
Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.
Козерог
Сегодня вы вполне можете помочь страждущему человеку советом, если он, конечно, в нем нуждается, а вот в долг давать не стоит.
Водолей
Сегодня вам придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте надлежащий за ними уход, как бы не перегрелись.
Рыбы
Сегодня наиболее вероятным чувством для вас будет скука. Справиться вам с ней вряд ли удастся, так что постарайтесь найти еще кого-нибудь в столь же тоскливом настроении. Вместе вы будете скучать продуктивнее.