Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 13 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Не причесывайте всех под одну гребенку, не ссорьтесь с коллегами по работе, не принимайте поспешных решений. В остальном можете наслаждаться полной свободой действий.
Телец
Остерегайтесь служебных романов - очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете.
Близнецы
Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание, в самом деле, обидно будет, если они пропадут даром.
Рак
Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.
Лев
Сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться. Не планируйте на этот день ничего существенного, она (особа) скорее всего не даст осуществить задуманное.
Дева
Сегодня ни мелодичный голос, ни выразительные жесты вам не помогут никого ни в чем убедить. Лучше и не пытаться, а то потом будет неудобно обращаться с тем же вопросом.
Весы
Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
Скорпион
Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.
Стрелец
Сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и фонари под глазами. Посему лучше провести день подальше от легкобьющихся предметов, а лучше и от людей.
Козерог
Сегодняшний день вам лучше провести на заднем плане. Пусть на ваше мнение никто не обращает внимания, зато и за последствия плохо продуманных действий отвечать придется не вам.
Водолей
Сегодня, когда у вас появится острое желание над кем-нибудь пошутить (а уж в том, что оно появится, можете не сомневаться), приложите максимум усилий, чтобы жертва не смогла потом вас вычислить. Возможны последствия.
Рыбы
Сегодня, заметив пару чертей, не пугайтесь за свое здоровье. Просто у вас откроется дар видеть то, что не дано видеть другим. Переждите денек, он и закроется.