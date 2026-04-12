Премьера "Источника" в Риге: Кайришс взялся за культовый роман
16 апреля в Большом зале Театра Дайлес состоится премьера произведения выдающейся писательницы Айн Рэнд «Источник» (1943) в постановке Виестурса Кайришса.
Роман «Источник» — одно из самых значимых литературных произведений XX века, которое называют «гимном индивидуализму». Сегодня эта насыщенная идеями мелодрама переживает новую волну популярности. Книга оказала влияние на архитекторов, предпринимателей, художников и мыслителей по всему миру.
В европейском театре постановка этого произведения считается почти невозможной задачей — сложная структура отношений и многослойный сюжет столь же требовательны, как и сильные, волевые персонажи. В Театре Дайлес этот вызов принял режиссер Виестурс Кайришс:
«“Источник” — это ода идеализму в эпоху тьмы. Именно в такой эпохе, как мне кажется, мы сейчас живем. Но идеализм — это то, что всегда дает надежду, и, возможно, это самое важное в этом спектакле».
Главную роль — Говарда Рорка — исполняет Каспарс Думбурс. Его герой — молодой, гениальный и непреклонный архитектор. По мере развития действия раскрываются мотивации, амбиции и борьба персонажей за влияние в культуре, архитектуре и обществе.
История постепенно превращается в философскую драму о том, что на самом деле движет миром — независимые творцы или давление общества. В спектакле также присутствуют отношения, страсть, любовь и любовные треугольники.
В третий раз на сцену Большого зала возвращается сценограф и автор визуальной драматургии Рейнис Дзудзило, который задействует все технические возможности сцены — включая более 20 подвижных платформ.
Рейнис Дзудзило отмечает: «Создавая сценографию, я стремился превратить горизонталь в вертикаль. Само место действия — Нью-Йорк — требует вертикали. Я также опирался на архитектуру здания Театра Дайлес. Главный сценограф — это само здание театра. Я сознательно сохраняю ощущение, что человек мал на фоне сцены и пространства, но становится большим, когда творит и создает».
Премьера «Источника» в Театре Дайлес состоится 16 апреля.
Патрон Театра Дайлес — Rietumu Banka: качество никогда не бывает случайным.