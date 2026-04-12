Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 12 апреля
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вы вряд ли сможете сработаться с кем бы то ни было. Возможно, вы поспорите даже сами с собой. Главное - не подеритесь.
Телец
Пришло время для хорошо продуманных и принципиальных действий. Однако вам не следует полагаться только на себя самое. Прислушайтесь еще к чьему-либо мнению.
Близнецы
То, что сегодня может показаться окончанием, является, скорее всего, лишь переходом на очередной этап. У вас должны появиться новые перспективы.
Рак
Сегодня вам не стоит доверять секреты, вы вряд ли сможете их сохранить, как бы вы не старались. Будьте предельно искренни.
Лев
Семь раз отмерьте, потом подумайте и еще семь раз отмерьте. Отрезать не стоит даже после всего этого. Не забудьте, что все, что зависит от человека, ненадежно по определению.
Дева
Сегодня все, что казалось уже давно обдуманным и совершенно ясным, внезапно перепутается в голове и окажется абсолютно непонятным. Лучшее, что вы можете сделать, это спокойно начать с начала.
Весы
Перемены - очень приятная штука, если они к лучшему, разумеется. Впрочем, сегодня в вашей жизни будут происходить лишь такие.
Скорпион
Сегодняшний день будет полон делами, в каждом из которых вы будете чувствовать необходимость проявить себя наилучшим образом. Вы будете смотреться еще выигрышнее, если решитесь использовать новые (но не запрещенные!) приемы.
Стрелец
Сегодня к вам и вашим действиям будет проявлен повышенный интерес со стороны. Скорректируйте их соответствующим образом.
Козерог
Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
Водолей
Сегодня, равно как и следующие несколько дней, лучше посвятить приспосабливанию к обстоятельствам, нежели попыткам их изменить.
Рыбы
Сегодня вы вполне можете решиться на что-то, что в другой день покажется вам совершенно бредовой идеей. Возможно, так он и есть, но почему бы не попробовать?